Марш Пригожина начал в России смуту

Марш "вагнерят" на Москву хоть и завершился "кидком" спецслужб, все же открыл окно возможностей для более быстрого завершения войны.

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В России продолжается война за ресурсы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Империи рушатся из-за перенапряжения сил. Чаще всего - во время войн. И вследствие войн. Особенно, войн на истощение, которые длятся несоизмеримо долго как для достижения поставленных перед ними целей.

Следствием такой войны является уменьшение общего богатства в империи и сокращение общественных благ. Следовательно - обострение конкурентной борьбы за внутренние ресурсы между различными политическими, экономическими, военными и просто общественными группами. А в случае РФ еще и между криминальными кланами.

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Выступление Евгения Пригожина - имело именно такую природу. Многомесячный рефрен "где боеприпасы?!" - это именно о ресурсах, которых всегда меньше чем хочется, и которые распределяются "несправедливо", потому что достаются другим, а не тебе.

Борьба за ресурсы создает напряженность не только на фронте, но и в тылу. А тыл на России - это разные кланово-сословные, но одинаково преступные группировки. Это создает дополнительную напряженность в отношениях между ними, противоречие интересов, ибо объем ресурсов уменьшается, а аппетиты и количество групп - увеличивается.

На 16-м месяце того что у нас называют широкомасштабным вторжением, внутренняя напряженность и противоречия во вражеском лагере дошли до точки кипения. Нервы - это тоже ресурс, психологический. Думаю, что вклад в срыв крыши наших врагов таких стратегических целей, как нагнетание тревоги из-за ожиданий украинского контрнаступления, тоже был довольно существенным. Ибо долговременным…

Изменение стратегической ситуации побуждает нас обновить наш словарь, которым мы описываем реальность. Широкомасштабное вторжение уже неактуально. Оно захлебнулось еще в прошлом году, а окончательно исчерпало свои ресурсы и объяснительную силу в битве за Бахмут. Отныне можно вести речь о широкомасштабном отторжении оккупантов, освобождении Украины. А украинское контрнаступление уже стоит осознать как наступательную операцию. Это враги сейчас обороняются и пробуют контратаковать…

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

До окончания войны будет трудно убедить наших западных партнеров или переобучить иностранных журналистов что "украинский кризис" давно закончился (как внутриполитический еще летом 2014 года). Но надо попытаться убедить политиков и научить миру медиа, что отныне начался российский кризис, внутриполитический и в целом системный. В московской исторической традиции это называется смутой. И продлится она лет 10, не меньше. Разложение или распад тела империи со всеми вытекающими последствиями для окружающего мира. Тлеющие внутренние конфликты конающей империи утилизируют даже те ресурсы, которые еще будут оставаться на момент окончания войны.

И да, марш "вагнерят "на Москву хоть и завершился" броском" спецслужб, все же открыл окно возможностей для более быстрого завершения войны. Как первый удар по целеполаганию империи (расширение и восстановление). Пригожин в своем первом перед началом путча видео опроверг положения официальной кремлевской мифологии и тезисы пропаганды о причинах начала и необходимости этой войны. О том, что ни одно НАТО России не угрожало и никаких нацистов в Украине не было. О том, что количество потерь в разы больше той которую представляют себе россияне. И самое главное, он озвучил вслух тезис, что Россия может прекратить войну только путем вывода своих войск с территории Украины.

Эта мысль не сразу будет услышана и осознана в империи, особенно, после "кидка" марша Пригожина, но она уже прозвучала для всех активных участников процесса: политиков и офицерского корпуса. Главным был не физический марш, а вторжение в информационное пространство РФ. Теперь все возможно и ничего не запрещено.

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