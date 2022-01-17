УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Тщетные старания России не пустить Украину в НАТО: что теперь вычудит Путин

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

17 января 2022, 06:28

После отказа НАТО выполнять требование России о нерасширении Альянса у РФ теперь только два пути.

После заявлений НАТО по Украине угроза вторжения России в Украину остается очень вероятной
НАТО подтвердило перспективу членства Украины, и у России теперь два пути / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, и такое решение было принято еще в 2008 году, но сроки вступления тогда не устанавливались.

На самом деле в 2008 году на болгарском саммите НАТО Североатлантический альянс допустил ошибку – не предоставил Украине и Грузии план действий по членству. Так произошло под российским давлением, а точнее под непосредственным давлением президента РФ Владимира Путина. Ключевыми государствами, которые заставили НАТО совершить такую ошибку, были Германия и Франция. Они считали такую формулу компромиссной: сделать совместное заявление о том, что Украина и Грузия будут членами НАТО, но не сказать – когда, а также не предоставить ПДЧ. Зато Германия и Франция предложили Украине и Грузии выполнять годовые национальные программы, из которых, собственно, и состоит план действий по членству.

Соответственно, сегодня Североатлантический альянс находится в отношениях с Украиной в вопросе предоставления ей перспективы членства на уровне 2008 года.

Россия декабрьскими ультиматумами и январскими переговорами добивалась от Североатлантического альянса отмены решения от 2008 года. Иными словами, Россия хотела, чтобы НАТО отказалось от своего решения и своего заявления о том, что Украина и Грузия будут членами Альянса, и приняло новое решение о том, что эти страны членами НАТО не будут никогда.

Но спикеры НАТО своими последними заявлениями дали ответ на требования России. Таким образом, актуальность прочтения заявления Столтенберга такова: НАТО не отказывается от формулы 2008 года. То есть Россия не добилась признания ее требований, и для Украины это хорошо.

Реклама

Но и Украина ни на шаг не продвинулась в этом деле и остается на старых позициях. Кроме заявления Столтенберга, прозвучали также слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд, которая, отвечая на вопрос о Финляндии и Швеции сказала, что эти страны могут стать членами НАТО в любое время, если захотят. Она обосновала это тем, что эти страны – устойчивые демократии, правовые государства, которые давным-давно совместимы с НАТО по соблюдению общих оборонно-безопасностных стандартов. А вот об Украине и Грузии Нуланд сказала, что им нужно больше времени для подготовки к переходу на натовские стандарты. Кроме того, Украину и Грузию она назвала "развивающимися демократиями".

Читайте такжеОтказ НАТО от выполнения ультиматума Москвы: как сработает угроза Запада "прищемить хвост" Путину

Таким образом, США не считают украинскую демократию развитой, а украинское государство – достаточно правовым государством, чтобы позволить ей быть членом Альянса. Кроме того, у США есть сомнения относительно рыночного характера украинской экономики. Как известно, кроме военных и критериев безопасности, есть еще три критерия членства в Альянсе: является ли страна демократической, является ли она правовым государством, и является ли ее экономика рыночной.

По трем этим параметрам Украина за время президентства Владимира Зеленского откатилась назад. Преследование Петра Порошенко, как и срыв конкурса по избранию руководителя САП, говорит американцам о том, что Украина не является правовым государством. Даже обязательства, которые Украина берет перед МВФ, она не выполняет. Последнее решение о государственном регулировании цен вообще ставит под сомнение статус Украины как страны с рыночной экономикой.

Итак, по всем параметрам – политическим, правовым и экономическим – у нас происходит откат.

Поэтому президент Зеленский может снова апеллировать в Twitter к Джозефу Байдену, спрашивая, почему Украина до сих пор не в НАТО, но ответ на его вопрос уже понятен: именно из-за его действий Украина до сих пор не в НАТО.

Читайте такжеПолучение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу

После отказа НАТО выполнять требование России о нерасширении Альянса у РФ теперь две возможные линии поведения, два способа реагирования.

Во-первых, Россия может развязать войну, причем необязательно в таком виде, как мы себе представляем, то есть необязательно в виде широкомасштабного наступления. Прежде всего, она будет вести подрывную деятельность внутри Украины, направленную на ее внутреннюю дестабилизацию. В принципе, определенные признаки этого уже есть, и гибридная операция России против Украины уже находится в активной фазе. В частности, последние кибератаки являются очередным подтверждением этого.

Во-вторых, Россия может обидеться на весь мир, сказать, что ее не поняли и не слышат, а потому она будет вынуждена давать военный ответ мнимым угрозам со стороны НАТО. Один из вариантов – оставлять российские вооруженные силы на западной границе РФ, размещать ракетное вооружение, проецировать силу на западном направлении, перебрасывать новые и новые воинские части Центрального военного округа в Западный военный округ. Таким образом, Россия сможет говорить, что она готова к отражению угрозы со стороны НАТО. На самом же деле она будет проектировать свою собственную силу, прежде всего, на Украину, Беларусь и страны Балтии.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова на последнем брифинге сказал фразу о том, что Россия долго запрягала, а теперь настало время трогаться и ехать, остается лишь определить направление – куда.

Читайте такжеВоенные учения России вблизи украинской границы: к чему готовится Москва

Кроме того, Лавров сказал, что НАТО искусственно пытается расширить свой состав, втягивает туда Украину и другие страны. Звучит очень анекдотично для нормального человека, но в своей внешнеполитической лжи российские дипломаты не могут найти лучших формулировок. Поэтому они и говорят, что это не страны Восточной Европы пытаются найти защиту под зонтиком НАТО от российской угрозы, а НАТО неизвестно для чего заманивает к себе новых членов, чтобы тратить свои ресурсы на оборону этих государств.

Если россияне живут и мыслят в такой парадигме, то в соответствии с этим они и будут действовать дальше, а, значит, Россия просто должна защищаться от НАТО, от всего мира, потому что он в ее понимании угрожает России и российскому руководству. Нынешнее российское руководство будет цепляться за власть всеми возможными и доступными для него способами, в том числе оно будет использовать пропаганду, чтобы убедить российских граждан в том, что им угрожает НАТО, поэтому всем нужно сплотиться вокруг "национального лидера" Путина для противостояния внешней экспансии.

Угроза внешней экспансии будет нагнетаться в России, прежде всего, медийными средствами, но она обязательно будет сопровождаться и военными маневрами, перекидыванием вооруженных сил, размещением новых вооружений и т.д.

Кстати, заместитель Лаврова Рябков также говорил о военном ответе со стороны России и о размещении российских сил за пределами РФ. То есть, в принципе, угрозу вторжения России в Украину никто не отменял.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

viber
НАТО Владимир Зеленский Виктория Нуланд российское вторжение генсек НАТО Владимир Горбач Йенс Столтенберг Сергей Лавров членство в НАТО Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачейБудут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачей Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечениеЛюбовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечение Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодаетКрещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает Звезда сериала Крепостная пыталась покончить с собойЗвезда сериала Крепостная пыталась покончить с собой Россия неизбежно развалится, или Почему мечтам о восстановлении Российской империи не суждено сбытьсяРоссия неизбежно развалится, или Почему мечтам о восстановлении Российской империи не суждено сбыться
06:47

Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

06:28

Тщетные старания России не пустить Украину в НАТО: что теперь вычудит Путинмнение

06:01

Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляетФото

05:28

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

05:02

Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолоданияВидео

Реклама
04:47

Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофеВидео

04:19

Как заставить бегонию цвести в домашних условиях: хитрость, которая заставит цветок выпустить бутоныВидео

03:54

Медик призвала отказаться от белого хлеба: в чем его страшная опасностьВидео

03:15

Два самых модных цвета в интерьере в 2022 году: они сделают дом уникально красивымФотоВидео

02:45

Украинцам перекрывают газ: кого "наказывают" и в чем причинаВидео

02:16

Крещение-2022: кому категорически нельзя окунаться в прорубь и как не заболеть

01:45

Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголяВидео

01:17

"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиФото

00:51

Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниВидео

16 января, воскресенье
23:55

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

23:25

Украинец обратился к НАТО: предлагает забрать его землю под военную базу

23:10

В Кременчуге микроавтобус влетел в АЗС, вспыхнул пожар

22:57

Россия вызвала кризис и должна проявить гибкость - СтолтенбергВидео

22:25

Дания выделила Украине 22 млн евро: на что будут потрачены деньги

Реклама
22:03

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:02

Угроза вторжения РФ: Канада рекомендует своим гражданам не ехать в УкраинуВидео

21:54

В Черновцах в жилом доме взорвался газ, жителей эвакуируют

21:26

Атака хакеров: у Байдена грозят ответкой, если подтвердится причастность РФВидео

21:21

В Италии скончался легендарный основатель дома моды

20:50

Порошенко признался, какие "сигналы" получал перед возвращением в УкраинуВидео

20:49

Весна уже в феврале: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимыВидео

20:30

Андрей Шевченко, прощай: в Польше опровергли информацию о переговорах с тренеромВидео

20:03

Россия намекала на размещении ядерных ракет возле США - NYT

19:27

Резкий скачок цен: в Украине рекордно подорожало сливочное маслоВидео

19:27

Черная неделя Владим Владимирычамнение

19:01

Ирина Билык снялась в байкерском наряде на мотоцикле

18:42

Порошенко анонсировал возвращение в Украину и оценил вероятность арестаВидео

18:20

"Не можем больше терпеть". в Кремле заявили о "вторжении" НАТО в Украину

18:14

В Киеве мыши и тараканы атаковали десятки квартирВидео

17:56

Угроза "кровавой войны": Кулеба требует от РФ доказательств отсутствия планов агрессииВидео

17:37

Бросилась с моста на лед: подросток пыталась совершить суицидВидео

17:32

Monobank закрывает счета: кому отказывают в обслуживании и почему

17:02

"Я в деле - и со мною нож": рецензия на фильм "Крик"Видео

16:59

На Донбассе обнаружено около 300 единиц военной техники боевиков: опубликована карта расположенияВидео

Реклама
16:55

Взлет тарифов на коммуналку: украинцы узнали о новом росте ценВидео

16:47

Магниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в домВидео

16:38

Стало известно, где украинские заробитчане получают самую большую зарплатуВидео

16:09

Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецептВидео

16:01

Чего не переживет Путинмнение

15:56

Кулеба потроллил Путина: "пусть посмотрит в зеркало" и поймет, почему соседи РФ хотят в НАТОВидео

15:30

"Мастер нагнетать страхи": Кулеба откровенно высказался о ПутинеВидео

15:28

Россия стоит за мощной атакой на сайты органов власти Украины - МинцифрыВидео

15:19

Почти 70 гривен за пачку: в Украине взлетели цены на сигаретыВидео

15:00

Вторжение России: посол Украины попросил главу МИД Германии срочно предоставить оружиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять