Тщетные старания России не пустить Украину в НАТО: что теперь вычудит Путин

НАТО подтвердило перспективу членства Украины, и у России теперь два пути / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, и такое решение было принято еще в 2008 году, но сроки вступления тогда не устанавливались.

На самом деле в 2008 году на болгарском саммите НАТО Североатлантический альянс допустил ошибку – не предоставил Украине и Грузии план действий по членству. Так произошло под российским давлением, а точнее под непосредственным давлением президента РФ Владимира Путина. Ключевыми государствами, которые заставили НАТО совершить такую ошибку, были Германия и Франция. Они считали такую формулу компромиссной: сделать совместное заявление о том, что Украина и Грузия будут членами НАТО, но не сказать – когда, а также не предоставить ПДЧ. Зато Германия и Франция предложили Украине и Грузии выполнять годовые национальные программы, из которых, собственно, и состоит план действий по членству.

Соответственно, сегодня Североатлантический альянс находится в отношениях с Украиной в вопросе предоставления ей перспективы членства на уровне 2008 года.

Россия декабрьскими ультиматумами и январскими переговорами добивалась от Североатлантического альянса отмены решения от 2008 года. Иными словами, Россия хотела, чтобы НАТО отказалось от своего решения и своего заявления о том, что Украина и Грузия будут членами Альянса, и приняло новое решение о том, что эти страны членами НАТО не будут никогда.

Но спикеры НАТО своими последними заявлениями дали ответ на требования России. Таким образом, актуальность прочтения заявления Столтенберга такова: НАТО не отказывается от формулы 2008 года. То есть Россия не добилась признания ее требований, и для Украины это хорошо.

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Но и Украина ни на шаг не продвинулась в этом деле и остается на старых позициях. Кроме заявления Столтенберга, прозвучали также слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд, которая, отвечая на вопрос о Финляндии и Швеции сказала, что эти страны могут стать членами НАТО в любое время, если захотят. Она обосновала это тем, что эти страны – устойчивые демократии, правовые государства, которые давным-давно совместимы с НАТО по соблюдению общих оборонно-безопасностных стандартов. А вот об Украине и Грузии Нуланд сказала, что им нужно больше времени для подготовки к переходу на натовские стандарты. Кроме того, Украину и Грузию она назвала "развивающимися демократиями".

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Таким образом, США не считают украинскую демократию развитой, а украинское государство – достаточно правовым государством, чтобы позволить ей быть членом Альянса. Кроме того, у США есть сомнения относительно рыночного характера украинской экономики. Как известно, кроме военных и критериев безопасности, есть еще три критерия членства в Альянсе: является ли страна демократической, является ли она правовым государством, и является ли ее экономика рыночной.

По трем этим параметрам Украина за время президентства Владимира Зеленского откатилась назад. Преследование Петра Порошенко, как и срыв конкурса по избранию руководителя САП, говорит американцам о том, что Украина не является правовым государством. Даже обязательства, которые Украина берет перед МВФ, она не выполняет. Последнее решение о государственном регулировании цен вообще ставит под сомнение статус Украины как страны с рыночной экономикой.

Итак, по всем параметрам – политическим, правовым и экономическим – у нас происходит откат.

Поэтому президент Зеленский может снова апеллировать в Twitter к Джозефу Байдену, спрашивая, почему Украина до сих пор не в НАТО, но ответ на его вопрос уже понятен: именно из-за его действий Украина до сих пор не в НАТО.

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После отказа НАТО выполнять требование России о нерасширении Альянса у РФ теперь две возможные линии поведения, два способа реагирования.

Во-первых, Россия может развязать войну, причем необязательно в таком виде, как мы себе представляем, то есть необязательно в виде широкомасштабного наступления. Прежде всего, она будет вести подрывную деятельность внутри Украины, направленную на ее внутреннюю дестабилизацию. В принципе, определенные признаки этого уже есть, и гибридная операция России против Украины уже находится в активной фазе. В частности, последние кибератаки являются очередным подтверждением этого.

Во-вторых, Россия может обидеться на весь мир, сказать, что ее не поняли и не слышат, а потому она будет вынуждена давать военный ответ мнимым угрозам со стороны НАТО. Один из вариантов – оставлять российские вооруженные силы на западной границе РФ, размещать ракетное вооружение, проецировать силу на западном направлении, перебрасывать новые и новые воинские части Центрального военного округа в Западный военный округ. Таким образом, Россия сможет говорить, что она готова к отражению угрозы со стороны НАТО. На самом же деле она будет проектировать свою собственную силу, прежде всего, на Украину, Беларусь и страны Балтии.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова на последнем брифинге сказал фразу о том, что Россия долго запрягала, а теперь настало время трогаться и ехать, остается лишь определить направление – куда.

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Кроме того, Лавров сказал, что НАТО искусственно пытается расширить свой состав, втягивает туда Украину и другие страны. Звучит очень анекдотично для нормального человека, но в своей внешнеполитической лжи российские дипломаты не могут найти лучших формулировок. Поэтому они и говорят, что это не страны Восточной Европы пытаются найти защиту под зонтиком НАТО от российской угрозы, а НАТО неизвестно для чего заманивает к себе новых членов, чтобы тратить свои ресурсы на оборону этих государств.

Если россияне живут и мыслят в такой парадигме, то в соответствии с этим они и будут действовать дальше, а, значит, Россия просто должна защищаться от НАТО, от всего мира, потому что он в ее понимании угрожает России и российскому руководству. Нынешнее российское руководство будет цепляться за власть всеми возможными и доступными для него способами, в том числе оно будет использовать пропаганду, чтобы убедить российских граждан в том, что им угрожает НАТО, поэтому всем нужно сплотиться вокруг "национального лидера" Путина для противостояния внешней экспансии.

Угроза внешней экспансии будет нагнетаться в России, прежде всего, медийными средствами, но она обязательно будет сопровождаться и военными маневрами, перекидыванием вооруженных сил, размещением новых вооружений и т.д.

Кстати, заместитель Лаврова Рябков также говорил о военном ответе со стороны России и о размещении российских сил за пределами РФ. То есть, в принципе, угрозу вторжения России в Украину никто не отменял.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда