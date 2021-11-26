Напрасные мечты кремлевских идеологов о расширении: почему распад России вероятнее, чем кажется

Когда Россия начнет "сыпаться", для Украины не будет никаких рисков / Фото: Reuters

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев недавно заявил, что в Украине в любой момент может "полыхнуть", и миллионы украинцев побегут в поисках убежища. А несколькими днями ранее бывший помощник российского президента Владислав Сурков написал статью, в которой отметил, что Россия неизбежно будет расширяться.

Впрочем, когда Сурков говорит, что Россия будет расширяться, он забывает, что такой процесс может происходить не только в результате захвата новых территорий, но и вследствие внутреннего взрыва. Только после взрыва Россия будет "расширяться" кусками, методом откалывания от нее отдельных территорий, народов и т. д.

Территорий, которые могут отколоться от России – предостаточно.

Чечня, а в более широком смысле – Северный Кавказ. Буквально на этой неделе, говоря языком Патрушева, "полыхнул" скандал через "трехдневные" учения, которые, наверное, и сейчас еще не закончились. Их проводит Рамзан Кадыров, и во время этих учений отрабатывается полное блокирование внешних границ Чечни. Причем эти учения проводятся под флагами Чеченской Республики и без применения всякой символики Российской Федерации, что само по себе является беспрецедентным для нынешних отношений между Кадыровым и российским центром.

Буквально на этой неделе, говоря языком Патрушева, "полыхнул" скандал через "трехдневные" учения, которые, наверное, и сейчас еще не закончились. Их проводит Рамзан Кадыров, и во время этих учений отрабатывается полное блокирование внешних границ Чечни. Причем эти учения проводятся под флагами Чеченской Республики и без применения всякой символики Российской Федерации, что само по себе является беспрецедентным для нынешних отношений между Кадыровым и российским центром. Страны и народы Поволжья, в частности, Татарстан. Татарстан имеет наибольший потенциал для самостоятельного, отдельного от России существования – и экономического, и культурного, и религиозного. Татары существенно отличаются от русских. В Татарстане до сих пор сохранилась должность президента, что закреплено в конституции этой страны и противоречит законодательству РФ. Этот вопрос до сих пор никак не могут решить. Более того, был целый демарш парламента Татарстана, который единогласно проголосовал за сохранение должности президента Татарстана и неисполнение предписаний федерального центра.

Татарстан имеет наибольший потенциал для самостоятельного, отдельного от России существования – и экономического, и культурного, и религиозного. Татары существенно отличаются от русских. В Татарстане до сих пор сохранилась должность президента, что закреплено в конституции этой страны и противоречит законодательству РФ. Этот вопрос до сих пор никак не могут решить. Более того, был целый демарш парламента Татарстана, который единогласно проголосовал за сохранение должности президента Татарстана и неисполнение предписаний федерального центра. Башкирия. Башкирия – с подобными интенциями, что и Татарстан. Этот регион исторически называется Идель-Урал: Идель – по-тюркски это название реки Волги, то есть Волго-Уральский регион.

Башкирия – с подобными интенциями, что и Татарстан. Этот регион исторически называется Идель-Урал: Идель – по-тюркски это название реки Волги, то есть Волго-Уральский регион. Украинская Кубань. Этот регион исторически является украинским, основанным украинцами. Вследствие определенных сепаратистских действий на Северном Кавказе Кубань может отделиться тоже.

Этот регион исторически является украинским, основанным украинцами. Вследствие определенных сепаратистских действий на Северном Кавказе Кубань может отделиться тоже. Дальний Восток, в частности, Приморский край и Хабаровский край. Этот регион экономически гораздо более зависим и привязан к Китаю и его рынкам и к Японии, чем к федеральному центру Российской Федерации. Эти территории могут попытаться отделиться по определенным причинам экономического характера. Впрочем, это будет не уход в Китай или Японию, а создание отдельных государств, которые будут балансировать между Китаем, Японией и Россией.

Этот регион экономически гораздо более зависим и привязан к Китаю и его рынкам и к Японии, чем к федеральному центру Российской Федерации. Эти территории могут попытаться отделиться по определенным причинам экономического характера. Впрочем, это будет не уход в Китай или Японию, а создание отдельных государств, которые будут балансировать между Китаем, Японией и Россией. Якутия. Якутия - регион, пожалуй, с самым высоким уровнем чисто этнического национализма среди других народов РФ. Якуты тоже имеют огромные экономические возможности для отдельного существования. Прежде всего, речь идет о природных богатствах: залежи, недра, алмазы, газ, нефть и все такое.

Якутия - регион, пожалуй, с самым высоким уровнем чисто этнического национализма среди других народов РФ. Якуты тоже имеют огромные экономические возможности для отдельного существования. Прежде всего, речь идет о природных богатствах: залежи, недра, алмазы, газ, нефть и все такое. Калининград. Это другое направление – западное. В Калининграде тоже есть все предпосылки для того, чтобы при ослаблении федерального центра был объявлен собственный региональный суверенитет и началась интеграция в европейские и евросоюзовские структуры, которые географически и экономически гораздо ближе, чем федеральный центр.

Итак, как только ослабнет федеральный центр, пойдут трещины по линиям внутренних разграничений всех федераций. А Калининградский эксклав вообще не имеет границы с РФ.

Что может привести к ослаблению федерального центра и началу всех вышеназванных процессов? Исторически в России к этому приводили смуты – переходы власти от одного правителя к другому или от одной династии к другой. Да, кстати, было во время личного конфликта между Ельциным и Горбачевым, когда развалился Советский Союз, так может быть и с Российской Федерацией, если там появится какой-то другой претендент на трон. После Путина или еще во время его правления такая фрагментация федерации может повториться.

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В авторитарных режимах всегда самое уязвимое время для внутренней стабильности – это смена автократа, переход власти от одного автократа к другому. А если претендентов больше, чем один, то возникает внутриэлитный конфликт. Именно в такой момент региональные и национальные элиты Российской Федерации будут пытаться перетянуть на себя как можно больше полномочий, суверенитета и контроля над своими территориями. Ведь именно в этом они видят, во-первых, смысл для себя, а, во-вторых, лучший способ сохранить самих себя и свою территорию во время переходного периода или смуты.

Если Россия начнет "сыпаться" для Украины не будет никаких рисков. Вследствие фрагментации Российской Федерации не будет худших последствий, чем та ситуация, что есть сейчас. Россия не просто представляет собой прямую угрозу для Украины, а она воюет с Украиной. Если она начнет распадаться, то военная опасность от России для нашего государства на порядок уменьшится. Те фрагменты, которые будут оставаться от России, вряд ли смогут заниматься экспансией – они будут сосредоточены на внутренних проблемах и своей собственной головной боли.

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Хотя такой сценарий развития событий может создать определенное миграционное давление на Украину, потому что беженцы из России бегут к нам. Особенно это касается людей, которые имеют украинское происхождение (а таких миллионы в РФ).

Здесь можно провести историческую аналогию с бегством из Москвы и Петербурга буржуазии и аристократии в Киев во времена гетманства Павла Скоропадского. Тогда, спасаясь от хаоса на тех территориях, они искали себе убежища. Но и в те времена это не представляло для Украины никакой угрозы. Наоборот, люди приезжали с деньгами и тратили их в киевских ресторанах, как известно из мемуаров. Угроза для тогдашней Украины исходила совсем не от тех людей.

Поэтому вряд ли взрыв на России будет представлять большую угрозу для Украины. Это – выдумки российской пропаганды, направленные не столько на Украину, сколько на западный мир, чтобы тот боялся распада ядерной России, потому что, мол, не известно к кому попадет ядерное оружие. Как бы там ни было, но такой сценарий вряд ли будет хуже для Украины, чем то, что есть сейчас.

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С Крымом, кстати, будет такая же история, что и с Калининградской областью. После ослабления федерального центра он не сможет дальше находиться в орбите Москвы и будет искать способы новой нормализации. Проще всего для Крыма будет вернуться в состав Украины, возможно, на условиях автономии, а, возможно, на новых условиях.

Поскольку прямой войны между Украиной и Россией в Крыму не было, Крым может вернуться в состав Украины благодаря политико-дипломатическому решению.

В случае фрагментации РФ Украина сможет выстраивать свою политику на российском направлении, устанавливая прямые контакты с российскими регионами, прежде всего, такими, как Кубань, Татарстан, Северный Кавказ и даже Дальневосточной Республикой.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда