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Маньяки готовятся к августу, в особенности ко Дню Независимости Украины

Александр Коваленко
16 июля 2023, 19:32
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Этот день российские оккупанты особо неконтролируемо ненавидят. Хотя, есть и другая версия - подготовка к зимнему периоду.
Шахеды, дым
Россияне накапливают ракеты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Teleram

Ракетные удары и налёты Shahed-136, первая половина июля...

Итак, прошла первая половина июля, которая отмечается выразительной диспропорцией применения ракет и дронов-камикадзе. В то время как Shahed-136 продолжили стабильно запускаться оккупантами, ракет практически нет.

Так, за первую половину июля по Украине было запущено 134 (+/-5% из-за ситуативной недосказанности в отчётах) дронов камикадзе. Фактически, это очень близкий показатель, за тот же период, с майскими массовыми пусками - 141, но, немного больше июньских налётов - 113.

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Это говорит о том, что средний показатель применения Shahed-136 не снижается благодаря налаженным стабильным, поставкам из Ирана. Следовательно, ожидать некой длительной паузы в применении Shahed-136 в настоящее время не стоит. Особняком стоит вопрос производства дронов в самой рф.

По ракетам, ситуация продолжает быть неоднозначной. За первую половину июля было применено 15 КРМБ "Калибр" и 1 ед. "Искандер-К".

При этом, авиационные крылатые ракеты Х-101/555 не применялись с 24 июня. Так же не запускались Х-22, зачастившие особо в июне.

В целом, потенциал производства Х-101/555 за три недели позволяет выдать до 25-30 ракет. При этом, не забываем о находящихся на хранении ракетах, после снятия требующих незначительного обслуживания. То есть, идёт процесс накопления БК, что не может не настораживать.

В контексте уже очевидного накопления БК оккупантами, актуальным становится вопрос, как долго это продлится и для каких целей?

Моё личное мнение - маньяки готовятся к августу, в особенности ко Дню Независимости Украины. Этот день российские оккупанты особо неконтролируемо ненавидят.

Хотя, есть и другая версия - подготовка к зимнему периоду. Ракетные удары будут наносится крайне ограниченным боекомплектом и время от времени, но основные удары возобновятся в осенне-зимний период. Я не особый сторонник такой версии, ни и не исключаю её.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Александр Коваленко ракетный удар
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