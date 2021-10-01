Манипуляции властей: почему стабильность тарифов - очередная выдумка

Тарифы в отопительном сезоне все же будут пересматривать / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут.

На самом деле, нами просто манипулируют. У нас за тарифы и ранее отвечали местные власти, тогда как НКРЭКУ определяло тарифы только для 26 предприятий в Украине (хотя предприятий теплокоммунэнерго больше 1000).

Проблема не в том, кто их утверждает. Потому тарифы утверждают исключительно в порядке, который устанавливает Кабмин.

Политика в сфере ЖКХ у нас определяется законами, а не местной властью. Подписанный меморандум между Кабмином, Нафтогазом, Ассоциацией городов и Конгрессом местных властей фактически три мэра из 456 городов - это пустое ничто. Его просто подписали на камеру и не более того.

Здесь стоит понимать главное. Практически у всех теплокоммунэнерго действуют тарифы, которые утверждены до 2018 года - то есть до того момента, когда Гройсман заблокировал порядок их изменения. Но в конце мая Зеленский подписал закон, который позволяет установить новые тарифы. И есть одно "но" - в старых тарифах цена на газ для производства тепла примерно такая же, как и сейчас - 7,42 гривны. А если цена такая же, то ни о каком повышении тарифов и речи идти не может. Чем тогда они хвалятся, если еще два года назад Зеленский говорил, что нашел способ снизить тарифы в два раза?

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При этом стоит учесть, что все тарифы будут пересматриваться. Напомню, что с 2018 года на каждое предприятие действовали два тарифа. Первый - тот, по которому услугу предоставляли, поскольку изменить его было нельзя и второй, который утверждался на новую услугу, но его не могли запустить, так как постоянно откладывали. То есть эти тарифы были просто на бумаге. А сейчас, когда будут опубликованы публичные договора, вся страна перейдет на новые тарифы.

Кроме того, закон 2005 года о ЖКХ содержал в себе услугу централизованного отопления. В 2017 году в новой редакции эту услугу уже назвали "поставкой тепла", а сейчас у нас уже "теплоснабжение". И теперь абонплата, договора на обслуживание внутридомовых систем вывели за пределы тарифа и если считать суммарно, то оплата ЖКХ будет значительно больше, чем тариф 2018 года.

Читайте такжеВ Украине с октября вводят новый тариф на газ: кто и сколько будет платитьК примеру, в Киеве в 2019, 2020 году тариф был один и тот же - 1654 гривны, который установили в 2018 году. Тарифы утверждали каждый год - цена менялась, но на поставку тепла они не действовали. А теперь достаточно просто опубликовать новые договора на услуги и через месяц все потребители перейдут на эти договора, после чего старые тарифы перестанут действовать. Однако мнения насчет утверждения договоров разнятся - одни считают, что их следует утверждать с повышением, а Зеленский говорит, что расти они не должны.

Но независимо от того, какими будут тарифы, они так или иначе отразятся на уровне задолженности. В отопительный сезон она у нас постоянно растет и погашается после него. Сейчас задолженность снизилась до 64,4 миллиарда гривен, но уже в обозримом будущем, если тарифы останутся хотя бы на прежнем уровне, сумма задолженности по услугам ЖКХ может увеличиться к весне, по меньшей мере, до 90 миллиардов гривен.

Александр Скубченко, глава жилищного Союза Украины, специально для Главреда