Мамкины иезуиты из Кремля снова решили всех переиграть, считает Фурса / фото: gazprom.ru, скриншот

Мамкины иезуиты из Кремля снова решили всех переиграть. 27 сентября вдруг упало давление на ветках Северного потока и Северного потока 2. Как оказалось, три из четырех труб, составляющих эти потоки, были подорваны. И к обеду в море можно было констатировать экологическую катастрофу, вода в территориальных водах Дании превратилась в воду с газом.

Пикантности ситуации прибавляет тот факт, что газопроводы уже не качали газ. В море вышел технических газ из труб. Северный поток 2 так и не запустился из-за санкций, а Северный поток 1 был остановлен самими русскими. В рамках шантажа Европы и всего мира, известного под кодовым названием "бомбить воронеж".

Таким образом, ситуация выглядела абсолютно по-идиотски. Кто то подорвал газопроводы, которые не работали. Проблем для ЕС это не добавляло. Сам факт подрыва газопроводов привел к росту стоимости газа только на 6%. Когда такое случается, всегда смотришь в сторону Кремля. Но даже тут мотивации трудно было отыскать. Пошли вход версии о том, что таким образом Газпром защищается от будущих судебных исков за непоставку газа. Можно было даже представить себе, что скоро техники Газпрома или дружественных компаний найдут визитку Яроша, удостоверение Буданова или утонувшего диверсанта с украинскими татуировками.

Но все оказалось проще. И прояснилось менее чем через сутки, когда мы увидели вторую часть марлезонского балета. А именно - заявление Газпрома. Компания родила гениальную сентенцию о том, что раз Нафтогаз подает на Газпром в суд (в очередной раз) то это является проявлением недружественной политики и приведет к тому, что матушка Россия введет против Нафтогаза санкции, а значит, Газпром не сможет осуществлять транзит по украинской трубе. И газ в Европу будет идти только через узкую турецкую трубу, по которой он поступает еще и Венгрии. В результате, цены выросли уже более существенно. И прибавили по итогам дня уже 19%, поднявшись с 1700 долларов до 1900 долларов за тысячу кубометров. Правда, на фоне недавнего снижения с 3500 долларов за тысячу кубометров это уже выглядит не так впечатляюще.

Совпадение? В один день подрываются два потенциальных маршрута газа в Европу и ставится под вопрос транзит по территории Украины. Нет, не то, чтобы это было сюрпризом, что Газпром отключит газ ближе к зиме. Просто, как оказалось, в Кремле не хотят просто отключить газ. Они хотят перед этим еще немного поиграть в любимый шантаж.

Так или иначе, заявление Газпрома полностью снимает вопрос по теме - кто же подорвал три из четырех веток северных потоков. Ребята совершили явку с повинной. Не очень, правда, и скрывая это. Вы спросите, почему только три из четырех веток взорвали? Кто его знает. Нельзя исключать очередную криворукость и головотяпство новых Петровых и Башировых, у которых могло тупо не сработать одно из взрывных устройств.

Теперь легче представить, что мы увидим в третьем акте этого представления. Россия может выйти и угрожать санкциями против Нафтогаза, за которыми должна будет последовать полная остановка транзита. Традиционное "или вы снимете санкции, или мы введем свои". Или вы начинаете переговоры, или мы будем вас морозить. Ничего нового.

Вести переговоры, эскалируя. Поднять ставки. Традиционный метод ведения переговоров Путиным аля питерская подворотня. По-другому Россия просто не умеет вести политику. Только силой.

На что ставит Путин? Что Европа таки слаба. Что экономический кризис развернет все в сторону Путина. Что под угрозой рецессии лоббисты смогут продавить власти. Что угроза тарифных майданов заставит руководство ЕС приползти в Кремль. Что у Орбана, наконец-то, получится шантажировать Европу.

Беда, что Путин снова опоздал. Европа уже приняла тот факт, что придется пройти зиму без российского газа. Наполнила хранилища. Запустила энергетические программы экономии. Общая стоимость для ЕС плана жизни без России составит 500 млрд евро. И теперь зима не выглядит такой страшной, как еще пару месяцев назад. Теперь развернуть всю огромную бюрократическую машину, да еще и под угрозой явного шантажа с воинствующей риторикой, просто невозможно.

Так что ролики о замерзающей Европе можно смотреть, попивая чай в Сочи с Лукашенко. Больше они никого уже впечатлить не могут.

Путин опять всех переиграл....

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