Макрон уже не ищет способа сохранить лицо Путину, считает Фурса / Reuters

В Украине пошел очень странный хейт Макрона за то, что он сказал, что Франция не рассматривает возможность ядерного удара по России в ответ на применение ядерного оружия в Украине.

И завелась "зрада".

Но – Стоп.

Кто вообще мог в здравом уме подумать, что Франция (или США, или Британия) применят ядерное оружие??? Это нонсенс.

Это бы как раз и запустило ядерную войну. Все американские генералы в отставке, кому сейчас дали роль озвучивать перспективу возможных ответов, никогда и не при каких обстоятельствах не упоминали ядерную бомбу.

И было бы глупо говорить "Путин безответственно играется с ядерным оружием и, поэтому, мы будет угрожать ядерным ударом". Это глупо и противоречиво.

У НАТО, у США, есть абсолютное преимущество в конвенциальном вооружении. И его и угрожают применить против России и российских войск, говоря о "физическом ответе".

Но никто и не думает использовать ядерное оружие. И Макрон просто сказал то, что все и так знают. Поэтому не надо искать зраду там, где ее нет.

Политика Франции, риторика Макрона разительно изменились за 7 месяцев.

Он уже не ищет способа сохранить лицо Путину. Но и ядерную зиму приближать он тоже не станет. Все логично. Все рационально. Все адекватно. России говорят, что ядерного абьюзерства не потерпят.

И Россия это хорошо слышит. Но никто из западных лидеров не будет вставать в один ряд с Путиным и начинать бряцать ядерным оружием. Это было бы глупо. И контрпродуктивно.

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