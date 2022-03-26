Людоедская Россия: как Кремль демонстрирует классический пример тупого саморазрушения

Кремль пытается отовсюду собрать ресурсы, но они на исходе / Фото Reuters

Кремль нынче демонстрирует классический, достойный учебников пример тупого саморазрушения.

Агрессору, напоровшемуся на неожиданно эффективное сопротивление ВСУ, катастрофически не хватает сил на фронте. Но все ж по плану, самому хитрому из всех путинских. Соответственно, объявить мобилизацию Кремль не может, потому что его же, Кремля, оголтелая пропаганда убедила россиян в непобедимости российской армии. И вместо спешного сворачивания агрессии депутаты в Госдуме бредят насчет нападения на Польшу, Прибалтику и Казахстан.

Ну да, ну да… Вот сейчас мы завоюем весь мир. Как только от Чернобаевки оправимся…

Кстати, знаете, в чем феномен этого аэродрома под Николаевом? Орки туда заходят, потому что это единственная площадка для взлета/посадки вертолетов. Орков, в том числе, генералитет, накрывают нашим "Градом". Орки ведут ответный огонь и рапортуют по команде, что всё: украинские огневые точки подавлены, артиллерия противника уничтожена на 120%. А иначе как — они ж вторая армия галактики. Ну, раз уничтожена, то на аэродром смело заходит новая порция "освободителей". Наши их опять накрывают, благо цель пристреляна. И чернобаевский "День сурка" продолжается.

Однако к основной теме. Судорожные телодвижения Кремля очевидны: если мобилизация в России будет там воспринята как капитуляция перед Украиной, то надо перебросить силы из других регионов. Например, из Сирии. Но вербовка сирийских наемников ослабляет режим Асада, и тот уже бьется в истерике, умоляет Путина не вышибать из-под него табуретку.

Ладно, тогда направим в Украину военных из Нагорного Карабаха. Но тут же активизируется Азербайджан и начинает свое наступление. Теперь истерит Пашинян, обещает расследовать бездействие российских "миротворцев". Так раньше надо было думать, еще когда признавали людоедскую Россию гарантом мира в регионе.

Читайте такжеВойна с Россией надолго: почему Украине рано расслаблятьсяАга, раз с Нагорным Карабахом проблемы, то сейчас Кремль тащит в Украину пушечное мясо из Абхазии и обеих Осетий. И безвольными национальными предателями окажутся руководители Грузии, если не воспользуются уникальным шансом для восстановления своей территориальной целостности.

Кремль пытается собрать силы отовсюду. Но дутого величия у него куда больше, чем реальных ресурсов. Они ведь даже свои беспилотники и ракеты лепили из импортных комплектующих. Ситуация сжимается, как шагреневая кожа. Или тришкин кафтан, так для россиян поисконнее и доходчивее.

Короче, цугцванг настолько очевиден, что прониклись даже Шойгу с Герасимовым, которые то ли прячутся от паникующего Путина по больничкам, то ли мужественно, по российской офицерской традиции, присели на стакан.

А сопротивление Украины будет только усиливаться. Обратите внимание: Польша, доверенный партнер США по Восточной Европе, выступила с идеей миротворцев на западной — относительной мирной Украине. И тут же Байден, выступая перед американскими десантниками в польском Жешуве, намекнул, что они своими глазами смогут увидеть, как мужественно украинцы отражают агрессию.

Если поляки при поддержке американцев зайдут для поддержания правопорядка на западную Украину, то находящиеся там части ВСУ получат возможность наступать, освобождая оккупированные территории.

Первая костяшка домино — провал блицкрига против Украины — уже упала. Остальные начнут сыпаться все быстрее и быстрее. А Карфаген — он ни при чем, зачем его разрушать?