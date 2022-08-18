Львовское рандеву Эрдогана, Зеленского и Гутерриша: о чём оно?

Турция - главный выгодоприобретатель любых мирных соглашений между РФ и Украиной / Коллаж Reuters

Я думаю, будет 2 ключевые темы для переговоров:

1. Промежуточный компромисс между Украиной и РФ. Эрдоган и генсек ООН однозначно будут поднимать эту тему. Достичь договорённостей сейчас нереально, но это и не ставится как цель визита. Скорее, будут снова зондировать почву перед осенне-зимним периодом, когда, как считается, наступит окно возможностей для разговора о перемирии (из-за обострения социально-экономической и гуманитарной ситуации).

2. Расширение Стамбульских соглашений. "Зерновые договорённости" хотят расширить за счет включение в них других категорий товаров, которые Украине могут разрешить экспортировать на мировые рынки.

Эрдогану это надо как дипломатическая победа, усиление своего статуса посредника и замыкание на себе всё большего количества вопросов, которые будут частью любого послевоенного мирного урегулирования.

Нам это надо, чтобы разблокировать экспорт и через него перезапустить экономику, особенно перед тяжелым осенне-зимним периодом.

России это может быть интересно как способ дробления одной большой темы на малые компромиссы - стратегия, которую они уже реализовывали после 2014 года, и которая предполагает достижения компромиссов по малым вопросам в обмен на такие же малые, ситуативные уступки со стороны Запада, например создание "брешей" в санкционном занавесе.

Турция - главный выгодоприобретатель любых мирных соглашений между РФ и Украиной. Анкаре по большому счету не принципиально, какими будут условия перемирия / мира, лишь бы это произошло при прямом участии Анкары с закреплением за ней статуса ключевого регионального игрока и гаранта безопасности нового послевоенного расклада. Поэтому, не надо удивляться напористости, с которой Эрдоган постоянно поднимает тему переговоров и встречи Зеленского-Путина в Стамбуле.

Сейчас никаких условий для ведения полноценных и серьёзных мирных переговоров я не вижу. Однако, как и предыдущие договорённости по зерну, есть вероятность достижения очередного "малого компромисса", на что и надеются в Турции.

С ситуацией вокруг ЗАЭС я тоже не вижу никаких возможных решений. Территорию оккупирует Россия. Чтобы получить доступ к ней, надо либо их выбивать оттуда, либо давить через международных партнеров. Давление вряд ли сработает. Поэтому приезд Эрдогана, на мой взгляд, не изменит ситуацию вокруг АЭС, если, опять же, России не предложат что-то в логике "малых компромиссов", выводя этот вопрос в отдельный пакет договорённостей.