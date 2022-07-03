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Лукашенко может преподнести Путину неприятный сюрприз

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

3 июля 2022, 18:27

Для России вступление Беларуси в войну очень критично, потому что она начала выдыхаться и ей нужна помощь.

У Лукашенко есть козырь, не позволяющий Путину ломать его через колено
Лукашенко может вытолкать российские войска из Беларуси, но при одном условии / Reuters

Подготовка Беларуси к войне медленно, но идет. Об этом свидетельствует то, что Лукашенко выполняет все мероприятия, которые обеспечивают готовность армии к ее применению по назначению: военные учения, проверки боевой готовности и даже учения по развертыванию армии. Но, несмотря на это, вероятность вступления армии Беларуси в войну (сама Беларусь давно уже воюет на стороне России) – 50/50. Потому что параллельно с подготовкой к войне Лукашенко начал проводить мероприятия по передаче боезапаса и техники, которую он снимает с хранения, вооруженным силам РФ. А никто никогда не отдает боеприпасы и технику перед началом военной кампании.

Для России вступление Беларуси в войну очень критично, потому что она начинает потихоньку выдыхаться, и ей нужна помощь в плане отвлечения наших сил на другое направление. Кроме того, Путин поставит перед белорусской армией задачу перерезать пути снабжения Украины западной военно-технической помощью.

Хотя, по большому счету, Путину все равно, даже если белорусская армия вся убьется о Вооруженные силы Украины прямо на границе Беларуси и Украины. Главное, чтобы она оттянула с востока Украины хоть немного украинских сил.

Что из себя представляет армия Беларуси, и чего нам от нее ждать? Техника белорусской армии примерно в таком же состоянии, в каком была у России на момент вторжения, то есть она более-менее модернизированная, технически исправная, и белорусские войска этой техникой укомплектованы.

Кроме того, в белорусской армии очень мало контрактников – в большей степени она призывная. А призывники – это не самая надежная часть армии, поскольку они больше склоняются к настроениям в обществе. А в белорусском обществе превалируют антивоенные настроения.

Плюс белорусская армия нигде никогда не воевала.

Вообще, мне до конца не понятно, понимают ли сами белорусы, что до сих пор россияне унижают белорусских военных. Россияне используют их на подхвате, на хозяйственных работах. Убитых российских солдат грузят белорусские солдаты. Раненных российских солдат грузят белорусские солдаты. Отмывают технику от останков человеческих тел и крови тоже белорусские солдаты. Российскую технику, которая приходит в Беларусь на ремонт…

Как бы там ни было, политически взаимоотношения Беларуси и России таковы, что после того, как Лукашенко отдаст приказ о наступлении, его уже никто ни о чем спрашивать не будет. Он станет помехой на пути Путина по созданию Союзного государства. Кстати, это еще один из предохранителей, почему Лукашенко не отдает приказ о наступлении. Еще в январе Россия и Беларусь провели учения "Союзная решимость". Темой учений была отработка вопросов системы безопасности Союзного государства. То есть, если белорусская армия вступает в войну на стороне России, она автоматически переходит в подчинение Генштабу РФ, в единую систему безопасности Союзного государства.

Сам Лукашенко прекрасно понимает, что станет ненужным, едва отдав приказ о наступлении. Потому он и делает очень разные заявления: с одной стороны, он говорит, что для того, чтобы Запад не оттяпал западные области Украины, Беларуси, наверное, придется завоевать эти территории, а с другой – на встрече с народом буквально через день он говорит, что ВСУ оторвут голову любому, кто сунется в Украину, особенно если это будут "нацики".

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Лукашенко хочет, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. А, на самом деле, он просто тянет время, чтобы, как в древневосточной сказке, дождаться, кто первым сдохнет – ишак или эмир.

Ведь и для Беларуси вступление ее войск в войну закончится плохо – простым и прямым ее поглощением Россией. Просто придет российский капитал, придет Россия и объявит, что это ее исконная территория, и что это все – большой русский мир. Но это не будет Советский Союз с колбасой по 2-20, как было при Брежневе. Это будет сумасшедший экономический упадок, обвал финансов, экономики и всего остального. Если учесть, что Россия уже в состоянии дефолта, да еще и в условиях санкций, то это будет "железный занавес" и жизнь за ним с минимальным продовольственным пайком, как это было в годы Перестройки и развала СССР.

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Впрочем, если Лукашенко удастся избежать ввязывания белорусских войск в войну, это будет настоящим ударом в спину России – в РФ очень рассчитывают на белорусскую армию. И Лукашенко в этом случае не поздоровится – Путину ничего не останется, кроме как просто ликвидировать его. Как сказал один российский оппозиционный политик, у Путина в сейфе стоит трехлитровая банка "Новичка", и он может налить любому стаканчик или половинку.

Одним словом, у Лукашенко очень незавидная судьбу – либо его ликвидирует Путин, либо вступление в войну может вызвать социальный взрыв в Беларуси, если общество не воспримет его приказ о наступлении.

Пока что у Лукашенко есть какой-то козырь, который не дает Путину расправиться с ним сегодня и сейчас. Возможно,козырь Лукашенко в том, что он сейчас является ключом к стабильности Беларуси. Ведь, если, например, Лукашенко убьют, и в Беларуси начнется бунт, народ захочет демократизации – что Путину делать? Развязывать вторую войну против Беларуси, заливая кровью Минск? Он не сможет этого сделать, у него нет сил. А пока он будет раскачиваться, первой туда прибежит Тихановская вместе с западными деньгами, и Беларусь может просто начать дрейф в сторону Украины, Польши или западного мира.

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С другой стороны, Путин не может сломать Лукашенко через колено, чтобы тот отдал приказ о наступлении. Поскольку Лукашенко так сформировал политическую ситуацию, что и с ним нельзя, а без него – тем более нельзя.

Уже 20 лет Лукашенко водит Путина за нос – 20 лет подписывается Союзное государство. И сегодня он постоянно ищет контакты на Западе – он готов (предать Путина, – ред.) за гарантии личной безопасности и безопасности своей семьи, но при условии сохранения власти. И только из-за того, что Лукашенко держится за власть, Запад не идет на контакты с ним. Если Лукашенко на Западе пообещают, что он останется главой какого-нибудь госсовета или номинальным главой государства, поверьте, завтра политика Беларуси будет абсолютно другой. И завтра Лукашенко действительно может постараться вытолкать российские войска с территории Беларуси.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин Олег Жданов новости Беларуси
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