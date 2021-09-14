Лукашенко играет с Путиным в эмира и ишака, ожидая, кто умрет первым

Беларусь закупает у России С-400, которые разместит на границе с Украиной / Reuters

Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов, прежде всего, речь идет о поставках Россией комплексов С-400. Эти зенитно-ракетные комплексы Лукашенко намерен разместить на украинско-белорусской границе, поскольку, как он выразился, Беларусь "начинают с юга подогревать".

Впрочем, в действительности это больше похоже на товарный кредит, чем на покупку вооружения Беларусью. Потому что угроза для Беларуси со стороны Украины, мягко говоря, надуманная. Однако Россия и Беларусь ссылаются на то, что в украинском небе постоянно летает авиация НАТО, и именно поэтому они намерены усилить южное направление и защищать свое воздушное пространство.

С военной точки зрения, зенитно-ракетный комплекс С-400 оказался провальным, и никто не хочет его покупать у Москвы. После того, как сначала этот комплекс купил Китай, а затем Турция, спрос на него стал нулевым. Соответственно, Путину нужно куда-то девать С-400.

При этом Лукашенко и Путин состязаются в том, кто кого перехитрит. Лукашенко нашел способ отложить до 2027 года процесс слияния стран – белорусское правительство сказало, что для выполнения 28 программ по объединению ему понадобится такой срок. Единого валютного пространства Путин не добился, единого правительства – тоже, то есть Лукашенко в очередной раз "кинул" Путина. При этом Путин обязался выплатить 3 миллиарда долларов Беларуси, и теперь на миллиард с лишним из этой суммы он продаст Беларуси комплекс С-400. Такой себе "тяни-толкай"...

Нет примеров боевого применения С-400, а для оружия это стопроцентный провал. Россия, участвуя в куче военных конфликтов, ни разу не смогла применить этот комплекс для защиты себя или своих союзников!

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Кстати, когда в Сирии по сирийским войскам был нанесен ракетный удар, который санкционировал Трамп, пропагандисты Кремля договорились до того, что заявили: комплексу С-400 помешала сработать и сбить "томагавки" кривизна поверхности земли...

Но, тем не менее, Владимир Владимирович навязывает Лукашенко свою очередную очень дорогостоящую игрушку. Потому Беларусь и закрывает небо от нас.

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В общем, эти совместные российско-белорусские действия для Украины особой опасности не представляют. Потому что С-400 – это сугубо оборонительное оружие, а не наступательное, оно призвано защищать воздушное пространство.

Что же касается отношений Беларуси и России, то дальнейшие игрища в товарный кредит вполне возможны. Поскольку Путину нужно сначала начинать охоту на Лукашенко и загонять его в угол. Вот он вроде как дал денег батьке, но тут же их забрал, а Лукашенко будет вынужден снова просить денег на экономику и социальные выплаты. И Путин на сумму в 3 миллиарда постарается впихнуть Лукашенко все, что угодно.

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Однако Лукашенко оказался намного сильнее и хитрее Путина. Он столько лет строил всю эту структуру власти в Беларуси, что его даже Запад не смог выбить из президентского кресла с помощью протестов и всего остального. Лукашенко перемолотил всю страну и удержался, а сейчас он опрокинул еще и Путина: ни одного документа они не подписали, а все эти программы по объединению – до лампочки.

Лукашенко играет с Путиным в эмира и ишака – ждет, когда умрет либо ишак, либо эмир. Все действия Лукашенко после 2014 года – исключительно в рамках этой игры. И он надеется, что первым будет Путин. Лукашенко от этого выиграет, поскольку преемник Путина начнет разговор с батькой сначала. И у Лукашенко будет шанс выторговать для себя более выгодные условия, ведь Коля, его сын, уже подрастает…

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда