УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Лукашенко играет с Путиным в эмира и ишака, ожидая, кто умрет первым

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

14 сентября 2021, 07:10

Лукашенко и Путин состязаются в том, кто кого перехитрит, потому и с закупками комплексов С-400 Беларусью у России далеко не все так однозначно.

Покупка Беларусью у России С-400 не представляет опасности для Украины
Беларусь закупает у России С-400, которые разместит на границе с Украиной / Reuters

Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов, прежде всего, речь идет о поставках Россией комплексов С-400. Эти зенитно-ракетные комплексы Лукашенко намерен разместить на украинско-белорусской границе, поскольку, как он выразился, Беларусь "начинают с юга подогревать".

Впрочем, в действительности это больше похоже на товарный кредит, чем на покупку вооружения Беларусью. Потому что угроза для Беларуси со стороны Украины, мягко говоря, надуманная. Однако Россия и Беларусь ссылаются на то, что в украинском небе постоянно летает авиация НАТО, и именно поэтому они намерены усилить южное направление и защищать свое воздушное пространство.

С военной точки зрения, зенитно-ракетный комплекс С-400 оказался провальным, и никто не хочет его покупать у Москвы. После того, как сначала этот комплекс купил Китай, а затем Турция, спрос на него стал нулевым. Соответственно, Путину нужно куда-то девать С-400.

При этом Лукашенко и Путин состязаются в том, кто кого перехитрит. Лукашенко нашел способ отложить до 2027 года процесс слияния стран – белорусское правительство сказало, что для выполнения 28 программ по объединению ему понадобится такой срок. Единого валютного пространства Путин не добился, единого правительства – тоже, то есть Лукашенко в очередной раз "кинул" Путина. При этом Путин обязался выплатить 3 миллиарда долларов Беларуси, и теперь на миллиард с лишним из этой суммы он продаст Беларуси комплекс С-400. Такой себе "тяни-толкай"...

Нет примеров боевого применения С-400, а для оружия это стопроцентный провал. Россия, участвуя в куче военных конфликтов, ни разу не смогла применить этот комплекс для защиты себя или своих союзников!

Реклама

Кстати, когда в Сирии по сирийским войскам был нанесен ракетный удар, который санкционировал Трамп, пропагандисты Кремля договорились до того, что заявили: комплексу С-400 помешала сработать и сбить "томагавки" кривизна поверхности земли...

Но, тем не менее, Владимир Владимирович навязывает Лукашенко свою очередную очень дорогостоящую игрушку. Потому Беларусь и закрывает небо от нас.

Читайте такжеДо СССР-2 еще далеко: почему на самом деле встречались Путин и Лукашенко

В общем, эти совместные российско-белорусские действия для Украины особой опасности не представляют. Потому что С-400 – это сугубо оборонительное оружие, а не наступательное, оно призвано защищать воздушное пространство.

Что же касается отношений Беларуси и России, то дальнейшие игрища в товарный кредит вполне возможны. Поскольку Путину нужно сначала начинать охоту на Лукашенко и загонять его в угол. Вот он вроде как дал денег батьке, но тут же их забрал, а Лукашенко будет вынужден снова просить денег на экономику и социальные выплаты. И Путин на сумму в 3 миллиарда постарается впихнуть Лукашенко все, что угодно.

Читайте такжеТо, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко

Однако Лукашенко оказался намного сильнее и хитрее Путина. Он столько лет строил всю эту структуру власти в Беларуси, что его даже Запад не смог выбить из президентского кресла с помощью протестов и всего остального. Лукашенко перемолотил всю страну и удержался, а сейчас он опрокинул еще и Путина: ни одного документа они не подписали, а все эти программы по объединению – до лампочки.

Лукашенко играет с Путиным в эмира и ишака – ждет, когда умрет либо ишак, либо эмир. Все действия Лукашенко после 2014 года – исключительно в рамках этой игры. И он надеется, что первым будет Путин. Лукашенко от этого выиграет, поскольку преемник Путина начнет разговор с батькой сначала. И у Лукашенко будет шанс выторговать для себя более выгодные условия, ведь Коля, его сын, уже подрастает…

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

viber
Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин С-400 Олег Жданов Союзное государство Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травмГороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травм Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарокФинансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок Зачистка от оккупантов: Данилов раскрыл план освобождения ОРДЛО и КрымаЗачистка от оккупантов: Данилов раскрыл план освобождения ОРДЛО и Крыма В Азовском море размножается хищник, опаснее медузВ Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Союз диктаторов Путина и Лукашенко: кто выиграл, а кто в проигрыше?Союз диктаторов Путина и Лукашенко: кто выиграл, а кто в проигрыше?

Последние новости

07:37

В Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги

07:35

7 грехов тех, кто на диете: избегайте этих распространенных ошибок, если хотите похудеть

07:16

США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности - Блинкен Видео

07:10

Лукашенко играет с Путиным в эмира и ишака, ожидая, кто умрет первым мнение

07:00

Топ-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей

Реклама
06:51

Ирина Сопонару полностью разделась, и свела с ума совершеными формами

06:44

Ливни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклон Видео

06:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

05:40

Названы 3 приметы, которые всегда сбываются Видео

05:29

В Украине планируют выдавать COVID-сертификаты: врач объяснила, почему это плохая идея Видео

04:24

Жириновский приехал на съезд на тройке лошадей: животные обгадили сцену Видео

04:19

Эксперты обнаружили вред в свободном времени: где же "золотая середина"

04:05

Значение имени Татьяна: характер, судьба, день ангела

03:15

Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи

02:58

Меган Фокс засветила упругую грудь в слишком откровенном прозрачном наряде

02:43

Эту кашу категорически нельзя есть на второй день: ученые раскрыли опасность риса

02:24

Врач подробно рассказала, что делать с хронической усталостью

01:50

Погубили цивилизация и алкоголь: во Вьетнаме умер "Тарзан", проживший 40 лет в джунглях Видео

01:38

В РФ предрекли Крыму неминуемую катастрофу с водой: ученый назвал сроки Видео

01:05

Обнаружена новая причина ожирения: ученые уверены, что это не переедание Видео

Реклама
00:31

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях Видео

00:05

Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду Видео

13 сентября, понедельник
23:51

Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список

23:13

МакSим призналась, что дважды переживала остановку сердца Видео

22:53

"Сложная семейная ситуация": отец похищенного мальчика в Богдановке объяснил свой поступок

22:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:04

Кабмин ужесточил условия работы школ в "красной" зоне Видео

21:56

Школы Буковины на дистанционку не идут: только полный карантин Видео

21:52

Кабмин ввел новые правила карантина: что изменится для украинцев Видео

21:38

Теперь официально: ученые узнали, что телевизор творит с мозгом Видео

21:38

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Украине до +2 градусов Видео

21:24

Нардепа Лероса заподозрили во лжи из-за поджога автомобиля

21:20

Как правильно мыть картошку: названы лучшие способы Видео

20:54

В Харькове будут производить вакцину против коронавируса Видео

20:27

В реке под Полтавой нашли мертвой женщину, у который были проблемы с бойфрендом

20:03

Пищевая непереносимость: пять признаков, что вам не подходит продукт Видео

19:51

Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке

19:41

Маммография вызывает рак? Врачи дали ответ Видео

19:38

Спал с канистрой от бензина: на Виннитчине рецидивист живьем сжег своего родственника Видео

19:25

В Украине изменили правила карантина - СМИ Видео

Реклама
19:12

Виталий Козловский впервые откровенно рассказал о своей трагической потере

19:07

У 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт Видео

18:27

Вице-премьер Любченко придумал новые схемы для давления на бизнес и кошельки граждан - СМИ

18:12

В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью" Видео

18:11

Крепко взялись: в Украине в очередной раз повысят цены на алкоголь Видео

17:53

Новая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома

17:40

Бабье лето закончилось: в Украину налетит резкое похолодание и новая опасность Видео

17:29

Звезды Квартала снова феерически исполнили гимн Украины Видео

17:18

В Польше загадочно пропал украинец: его ищут больше года, копы хотят закрыть дело Видео

17:09

Речная маршрутка: из Киева в Канев запустили скоростной теплоход "Ракета" (фото)

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять