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Лукашенко фактически объявил войну Украине

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

2 декабря 2021, 06:27

Заявление Лукашенко о Крыме - прямой удар по Украине. И государство должно поступить так же, как с Россией в 2014 году, зафиксировав этим свою позицию.

Путин, Лукашенко
Лукашенко признал оккупацией Крыма Россией / Reuters

Александр Лукашенко заявил о том, что признает захваченный РФ Крым российской территорией. С юридической точки зрения, его высказывания не имеют никакого значения по двум причинам.

Первая - любая незаконная аннексия или оккупация не признается международным правом и расписывается исключительно женевскими конвенциями, которые определяют обязательность поведения государства-оккупанта. То есть и по Крыму, и по оккупированной части Донбасса весь мир требует от РФ выполнения международных норм именно как к оккупированным территориям, а не в качестве включенных в его состав.

Вторая - само по себе заявление Лукашенко, которого практически нигде в мире не признали законно избранным лидером, в данном случае тоже юридически ничтожен. Кстати, Путин в свое время два или три дня держал паузу, потому что белорусская оппозиция была не такая, как в Украине при Януковиче - она заявляла о "мирном протесте" и "хорошем Путине", поэтому призвала поддержать ее, а не Лукашенко. За это время он, очевидно, вытащил из Лукашенко очень много обязательств, которые тот ранее пытался всячески обходить и "проскакивать между капельками".

Сейчас, поскольку Лукашенко больше не является суверенным лидером, он может играть в мафиозные влияния у себя в стране, но Беларусь все больше скатывается под прямое влияние России. В частности, внешняя политика Беларуси уже диктуется из Кремля и Лавров по совместительству является де-факто министром иностранных дел Беларуси и фактически руководит дипломатической сферой этой уже полустраны.

В армейской сфере аннексия системы обороны Беларуси должна завершиться к осени следующего года и уже тогда такого понятия, как независимая армия Беларуси де-факто больше не будет и все командование будет осуществляться из штабов РФ.

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Понятно, что Лукашенко, потерявший возможность на какие-то внешние влияния и собственное мнение, делая такие заявления, просто повторяет то, что ему приказано повторить. Но для мира его слова никакого значения не имеют. Заявления Науру, Никарагуа или Венесуэлы о признании Крыма российским в данном случае имеют значительно более серьезные в правовом плане, чем выступление юридически никчемного Лукашенко.

Но де-факто ситуация, безусловно, хуже. Потому что Беларусь, которая сама поглощается Россией, этим признанием Крыма создаст дополнительные прецеденты для обхода санкционных процедур. Ведь санкции в отношении Беларуси введены по политическим вопросам - нарушения на выборах нарушения свобод и преследования оппозиции, в то время как на РФ санкции наложены за незаконную оккупацию Крыма. Именно из-за затруднившегося доступа ряда товаров и технологий на территорию полуострова через российские компании. Как следствие, проблемы возникали и у немецких компаний (в частности, у Siemens). Но здесь, несмотря на признание оккупации со стороны Беларуси, такие обходные маневры могут происходить через белорусскую территорию, если запустить на своей территории компании. И пока Запад не поймет, что нужно будет вводить санкции еще и против Беларуси за участие в незаконной аннексии Крыма, до тех пор они наладят еще одну систему обхода санкций.

Читайте также"Будем действовать по полной программе": Кулеба ответил Лукашенко на "российский" КрымУкраине, со своей стороны, надо определяться - с достоинством ли считать Крым незаконно оккупированным или с этим тихонько смириться. Конечно, любая принципиальность чего-то стоит-западные партнеры, признавшие оккупацию незаконной, понесли потери, потому что в случае санкций против России, они вводят их и против своих компаний.

Поэтому теперь вопрос к украинской власти, потому что это заявление Лукашенко - прямой удар по Украине. И государство, для начала, должно было бы отозвать своего посла "для консультаций" и больше не возвращать его в Минск, заявить о понижении дипломатического представительства до уровня временного поверенного и резко сократить дипломатическое присутствие. То есть поступить так же, как и с РФ в 2014 году, зафиксировав этим свою позицию. Следующим шагом должно стать сокращение всех дипломатических отношений (в том числе - экономических), потому что Беларусь фактически объявила войну, когда заявила о поддержке России в случае любого надуманного повода (потому что реальные им не нужны) для якобы нападения Украины.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

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Тарас Чорновил Александр Лукашенко аннексия Крыма новости Украины и мира
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