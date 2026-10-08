Лукашенко бунтует против Путина: Денисенко раскрыла, зачем атаковали Латвию

Эксперт считает, что этот инцидент не является началом масштабных совместных действий России и Беларуси против ЕС.

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Лукашенко и Латвия / Коллаж: Главред, фото: t.me/modmilby, kremlin.ru

Инцидент 6 октября на латвийско-белорусской границе, где вооруженные люди в масках сопровождали мигрантов и угрожали латвийским военным, в Европе расценили как новую гибридную угрозу. Эксперт Вадим Денисенко предлагает рассматривать это событие в более широком контексте: через кадровые изменения в белорусских силовых структурах, контакты Минска с Вашингтоном и давление Кремля. По его мнению, Лукашенко лавирует между Москвой и Западом. Публикуем его размышления.

Зачем Лукашенко атаковал Латвию? Нападение людей в масках на латвийскую границу - это не эскалация в том виде, как об этом пишут западные СМИ. видео дня

Для понимания нынешней ситуации нужно обратить внимание на четыре момента, которые предшествовали этой ситуации:

1. Неделю назад был уволен глава белорусского Генштаба Павел Муравейко, который по праву считается абсолютно прокремлевским ставленником. Его заменили на, пожалуй, первого за последнее десятилетие генерала без российского образования (Владимир Белый). На фоне расширения полномочий главы белорусского Совета национальной безопасности Вольфовича (считающегося верным Лукашенко) всё это выстраивается в некую систему "перетряски силовиков" и их замены на более лояльных самому Лукашенко, а также определённого ограничения властных полномочий людей, которые одной ногой стоят в Москве, а другой - в Минске.

2. Пробная партия белорусского калия уже в пути в США, но при этом Лукашенко пару недель назад позволил себе даже поворчать на Трампа (в том смысле, что пора определяться: либо делайте предложение, либо не морочьте голову). Конечно, это не бунт против Трампа. Но такие заявления Лукашенко позволяет себе в тот момент, когда понимает: ему за это ничего не будет, а Трамп, судя по всему, продолжит играть с ним в обмен на политзаключенных. Следовательно, у Лукашенко есть возможность обращаться к США, а у США есть с ним прямой контакт.

3. Россия продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот предоставил свою территорию для сложных гибридных атак.

4. В течение последних полугода Лукашенко начал относительно активно заигрывать с пропатриотической частью белорусского общества и даже сделал несколько примирительных заявлений в адрес айтишников, которые были движущей силой революционных событий 2020 года. Это связано с критически быстрым для Лукашенко вымиранием его основного избирателя: избирателя, ориентированного на СССР, а это, в свою очередь, ведет к изменению общего политического поля. Не в сторону Европы, но в сторону от СССР и России. Белорусская государственность становится большой ценностью для большинства белорусов, а Лукашенко, даже в глазах пробелорусских патриотов, всё чаще выглядит хранителем этой самой государственности. При всей ошибочности такого подхода мы имеем такой политический дискурс.

Всё это в совокупности указывает на то, что нынешняя провокация на границе с Латвией - это не начало каких-то глобальных действий россиян совместно с белорусами. Пока это больше похоже на попытку Лукашенко сидеть на двух стульях. Он одновременно не хочет поссориться с Москвой и делает все, чтобы избежать более жесткого конфликта с США, ЕС и Китаем. Ему нужно было продемонстрировать Москве определенную лояльность, и он это сделал. В то же время он не пересек каких-либо весомых "красных линий". Ну а на фоне двух потопленных кораблей у берегов Болгарии - это вообще безобидная игра.

Теперь Лукашенко будет ждать, какова будет реакция извне. Для него идеальной была бы схема с Украиной и ретрансляторами, когда мы заявили, что уничтожим его НПЗ, а он был вынужден говорить Путину "сорри, Вован".

Путин, безусловно, будет давить на Лукашенко, потому что без территории Беларуси его гибридные атаки на ЕС будут значительно слабее. Но пока что выглядит так, что продавливать Лукашенко в краткосрочной перспективе Путин вряд ли сможет.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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