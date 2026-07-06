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Лучшие добрососедские отношения строятся на страхе и силе - Загородний

Тарас Загородний
6 июля 2026, 06:33
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Политолог объясняет, почему обострение риторики в отношении Украины станет постоянным инструментом польской и венгерской политики.
Лучшие добрососедские отношения строятся на страхе и силе — Загородний
Украинцам не следует идти на уступки полякам, считает Загородний / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Накануне президентских выборов в Польше риторика в отношении Украины вновь обостряется, и, по мнению экспертов, после голосования она вряд ли утихнет. Политолог Тарас Загородний анализирует, почему Варшава и Будапешт прибегают к давлению именно сейчас, и объясняет, каким должен быть ответ Киева - от пересмотра совместных оборонных проектов до пересмотра торговых ограничений. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

По поводу польских мансов. Исчезнет ли это после их выборов? Скорее всего, нет. Если у Навроцкого поднялся рейтинг, значит, они всегда будут повышать градус напряжения. Туск тоже будет играть на этом, чтобы не выглядеть "непатриотичным". Вирус уже запущен. В это легко играть.

Стоит ли ввязываться в эти споры?

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Нет, не нужно. "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они зададут вам своим опытом".

Следует ли идти на уступки?

Я считаю, что нет. Мы не 100 долларов, чтобы всем понравиться. Не УПА и Бандера, так Мазепа с Хмельницким и т. д. Всегда найдется тема, чтобы запутать мозги. По сути, Польша требует от нас "денацификации", а Венгрия продвигает нам "федерализацию" и ЛНР и ДНР, как это делает Россия. Потом будут рассказывать, что нам делать, куда вступать, ликвидировать оружие, чтобы им не было страшно. Мы уже проходили через это, когда пытались всем понравиться (ликвидировали оружие по требованию США, не инвестировали в ракеты, потому что Меркель это не нравилось, да и США тоже). А потом получили эмбарго на поставки оружия в 2014 году от "гарантов", а затем министр финансов Германии после начала широкомасштабного вторжения сказал нашему послу: "А с чем с тобой разговаривать. Вас через две недели уже не будет". Спасибо. Урок усвоен.

Как следует реагировать?

В первую очередь - исключить Польшу из всех совместных проектов по вооружению. А то неизвестно, куда потом полетят ракеты, дроны и т. д. Еще рано им иметь такое оружие без нашего контроля. Если есть возможность, то исключить из проекта "Фрейя" общеевропейской противоракетной программы. У них есть фермеры, Навроцкий, ордена. Они сами справятся.

Пусть поляки продолжают покупать американское оружие, которое без разрешения США не будет стрелять, втрое дороже. Это их проблемы, а не наши. Самое смешное, что поляки действительно думают, что, тратя огромные ресурсы на американское оружие, они привяжут к себе США. США их цинично бросят и переключат внимание на Украину как на более серьёзных парней и девушек, поскольку Украина уже более самостоятельна, чем Польша, не находится под контролем и может устроить переполох на половине Евразии, в Африке и т. д. Это не в их интересах.

Далее, после окончания войны, нужно начать разбираться с нашествием польских товаров на наш рынок. А то не понимаю, как они терпят, что их товары трогают потомки тех, кто их подверг геноциду? Это тоже какой-то беспорядок.

И вообще, что это за квоты и ограничения в отношении нашей торговли с ЕС? Пора открывать рынок, иначе можно и дешёвого оружия не получить.

За что следует поблагодарить Навроцкого?

Ему следует поблагодарить за то, что он развязал эту истерику именно сейчас, пока мы не ввязались с Польшей в совместное производство ракет и прочего. Теперь бы сидели и переживали, чтобы это нам на головы не упало. Он доказал, что политика Венгрии - это не случайность, а закономерность. Все эти "европейские ценности" и ЕС - это стая шакалов, готовых наброситься на тебя, как только ты немного ослабнешь. Скоро ещё от Румынии будем слышать претензии, как от Венгрии и Польши. Они чувствуют появление нового игрока, который будет забирать их ресурсы, рынки, диктовать свою волю и прочее.

Как поддерживать "добрососедские" отношения?

Часто слышу такое. На самом деле лучшие "добрососедские отношения" построены на страхе и силе. Ничто так не поддерживает "добрососедские отношения", как наличие у Украины сильной армии, спецслужб, крылатых ракет, баллистических ракет, дронов собственного производства и потенциальная возможность дать по шее. Тогда с тобой резко начинают дружить. Причем в радиусе полета твоих ракет. Чем дальше летят ракеты, тем больше "друзей" вдруг появляется в мире.

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О личности: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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