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Что ты делал во время войны станет ответом на то, кем ты будешь после неё - Казарин

Павел Казарин
5 июля 2026, 21:48
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Публицист объясняет, как обстоятельства войны превращаются в личные решения, а решения - в идентичность.
ВСУ, Фронт, Война
Павел Казарин: почему война заставляет украинцев выбирать новую идентичность / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Пока продолжается полномасштабная война, украинцы всё чаще задумываются о том, как обстоятельства военного времени переформатируют их личную и коллективную идентичность. Публицист и аналитик Павел Казарин объясняет, почему реакция на войну - это не только вопрос фронта или политики, но и решения, которые определяют, кем мы становимся. Автор подчеркивает: значение имеет не само событие, а выбор человека в отношении него. Предлагаем размышления Казарина на языке оригинала.

Мы часто говорим, что война изменит нас. Принято считать, что речь идет о демографии и экономике, армии и политике. Но особенность именно в том, что война прежде всего преобразует нас самих. Она впишет накопленный за время войны опыт в нашу собственную идентичность. И речь идет не только о коллективной идентичности, но и о личной.

Во многом наша идентичность - это сумма событий, которые с нами произошли. Реальность погружает нас в обстоятельства. Обстоятельства заставляют принимать решения. Принятые решения становятся ценностным перепутьем. Именно поэтому последние 12 лет российская агрессия заставляет Украину меняться. Просто эти изменения происходят с теми, кто готов замечать войну.

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Например, когда в 2014 году российская армия захватывала Крым, это заставляло жителей полуострова определиться со своим отношением к происходящему. Заставляло формировать отношение к новым флагам. Отвечать себе на вопрос, под звуки какого гимна они готовы вставать. Для многих это и был момент обретения идентичности. Те, кто считал смену флагов на полуострове "возвращением домой", и те, кто расценивал её как аннексию, до февраля 2014 года могли быть лучшими друзьями.

Но при этом аннексия Крыма гораздо реже ставила перед украинцами на материке аналогичный выбор. Потому что события были локализованы в пределах региона. Потому что оккупация проходила с минимальными жертвами. При желании захват полуострова можно было не замечать, объясняя события тем, что эти люди сами того хотели. Если событие не вызывает в вашей жизни никаких изменений, вы легко можете его проигнорировать.

Вслед за этим произошло российское вторжение на Донбасс. Начало АТО и старт мобилизации. Одни люди ушли на фронт, другие стали переселенцами, третьи занялись волонтерством. Война заставила всех их определиться с ответами на ключевые вопросы - и поэтому стала фактором, определившим их идентичность.

Многие из тех, кто раньше не интересовался политикой, внезапно начали этим заниматься. Многие из тех, кто не задумывался о национальной идентичности, внезапно обрели её. Война лишала иллюзий, и сложно было сохранить аполитичный взгляд на мир, когда политика стучала тебе прикладом в входную дверь. Но эта волна перемен тоже коснулась не всех, и при желании эту фазу войны можно было не заметить. Потому что АТО была локализована в двух областях. Потому что можно было жить вдали от событий и не обращать внимания на то, что происходит.

Четыре года назад началось полномасштабное вторжение. Россия дотягивается своими ракетными культями до каждого города страны. В каждой области дети знают, как звучит сигнал воздушной тревоги. И нынешняя фаза войны также становится для Украины еще одним этапом обретения идентичности. Когда с ней начинают определяться люди, которые раньше об этом не задумывались.

Вторжение перезапустило процесс самоопределения в масштабе страны. Ты можешь считать себя гражданином мира, но это теряет значение, когда выясняется, что тебя готовы убить за твое гражданство. Ты можешь хотеть мирного сосуществования, но это теряет смысл, если сосед ставит себе целью полное завоевание. Война - время коллективных идентичностей, и многие начинают определяться с ними в тот момент, когда на город падают ракеты. Нитки не сразу становятся флагами. Ноты не сразу становятся гимнами. Всему свое время.

Но у этой формулы есть ещё одно измерение. Потому что идентичность - это ещё и совокупность событий, которые в вашей жизни не произошли.

Если в чьей-то жизни не случилась война – отсутствие этого опыта тоже отразится на мировоззрении. Если никто из близких не служит в ВСУ - это дает возможность игнорировать армейскую дискуссию. Если никто из родственников не стал переселенцем - вы можете не замечать проблем, с которыми они сталкиваются. Если реальность не нашла отражения в вашей жизни на уровне личного опыта и личных переживаний, то она превращается для вас в фон. Который всегда можно не принимать во внимание.

Опыт службы в армии может стать частью вашей идентичности и добавить к прежним ценностям новые. Точно так же, как уклонение от службы может превратиться в главное содержание вашего "внутривоенного" жизненного опыта. Просто в этом случае содержанием нового пласта идентичности станут страх, самооправдание и пренебрежение к тем, кто решил надеть военную форму.

Если вы сделаете пожертвование волонтерам, то опыт солидарности станет частью вашего переживания войны. А если решили не делать пожертвования, то опытом военного времени для вас станет самоустранение и формула "пусть перестанут воровать, и деньги появятся".

Война - как и любой другой травматический опыт - влияет на идентичность людей, которые с ней сталкиваются. Но характер этого влияния зависит от выбранной модели поведения. Одни выбирают действие, другие - бездействие. Кто-то - солидарность, а кто-то - самоустранение. Обстоятельства нашей жизни становятся ареной для перемен, но формат этих перемен зависит от наших собственных решений.

Люди - не рациональные существа, а существа, которые рационализируют. Сначала они принимают решение, а потом, постфактум, выстраивают под него фундамент из объяснений и оправданий. Каждому хочется чувствовать себя на правильной стороне истории и этики, и поэтому лишь немногие готовы признавать свои ошибки. Большинству проще оправдывать свой выбор общей несовершенностью обстоятельств и дефицитом альтернатив.

Вам может казаться, что ваши решения военного времени влияют на вас в настоящем. Но на самом деле вы выбираете для себя этику на будущее. Ответ на вопрос "Что ты делал во время войны?" станет ответом на вопрос о том, что вы будете делать после неё.

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Кто такой Павел Казарин?

Павел Казарин - украинский журналист, публицист, теле- и радиоведущий. Уроженец Симферополя. В 2006 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности "русский язык и литература" и получил степень магистра филологии. С 2004 года работает в СМИ. Работал на ДТРК "Крым" и ТРК "Черноморская". С 2012 по 2014 год жил и работал в Москве. Сотрудничал с изданиями "Slon.ru", "Радио Свобода", "Новая газета" и Московским центром Карнеги. Переехал в Киев в октябре 2014 года. Работал ведущим телеканала ICTV. Автор и ведущий проекта "Грани правды" на телеканале "24". Обозреватель украинского бюро "Радио „Свобода"". Колонист издания "Украинская правда". Автор книги "Дикий Запад Восточной Европы" (2021). С началом вторжения России в Украину вступил в ряды Вооружённых сил Украины. В августе 2022 года был награждён нагрудным знаком "Щит сил ТрО".

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война в Украине Павел Казарин
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