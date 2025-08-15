Ловушки Аляски: что ждет Украину

Предложение россиян, озвученное еще три месяца назад, о совместном освоении Арктики - это слишком дорогая и очень далекая перспектива.

Задымление на Запорожской АЭС и "террорист", который хотел убить никому не нужного министра обороны РФ Белоусова - это часть артподготовки россиян перед встречей Трамп-Путин. Правда, Трампу, как по мне, глубоко на все это наплевать.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские СМИ, похоже, не получили единого месседжа и каждый пишет что-то свое, по мере того, как он сам догадывается, что нужно писать. Единственное исключение - военкоры, которые получили указание гасить негативные ожидания и "зраду" от того, что Путин не просто встречается с американцами, а может даже отказаться от идеи полностью уничтожить Украину.

Это говорит только об одном: российские власти не понимают, как пойдет разговор и оставляют за собой люфт. В целом же, разговор имеет два практически равнозначных аспекта: границы и санкции. И экономическая ситуации в России такова, что санкции, с точки зрения логики, важнее границ. Правда, логика здесь не самое сильное место Путина.

В целом же, мы можем говорить о трех базовых сценариях разговора Трамп - Путин. Сразу надо оговориться, что это базовые сценарии, каждый из которых будет иметь ряд инвариантов.

1. Путин идет с надеждой, что ему удастся затянуть время. Его базовая идея - навязать воздушное перемирие с одновременными президентскими выборами в Украине. Логика следующая: он объявляет воздушное перемирие, война на земле продолжается. Украина в это время проводит выборы и через три-четыре месяца происходит подписание окончательного мира. Путин считает, что за это время он сможет оккупировать Донецкую область, что с моей точки зрения невозможно. Но, что более важно: мы не можем проводить выборы во время войны. А потому этот вариант невозможен для нас и ЕС.

2. Трамп, похоже, будет настаивать на полном прекращении войны с частичным "подвижкой" линии фронта, которая является линией будущей "границы". И соответственно, срочные выборы Президента.

3. Путин выставит сразу невозможные условия о выходе Украины с не оккупированных территорий, что не поддержит даже Трамп.

Но это лишь часть разговора. Главная, как по мне, и пока закрытая часть переговоров - это о снятии санкций и возможных преференциях для США.

Предложение россиян, озвученное еще три месяца назад, о совместном освоении Арктики - это слишком дорогая и очень далекая перспектива. Поэтому это может быть лишь приложением к другим предложениям.

Другое предложение, о создании совместных торговых домов под американским флагом, которые будут торговать подсанкционными товарами в ЕС, выглядит нереальным из-за позиции Европы.

Пока мы не понимаем, какой будет модальность снятия этих санкций, но повторюсь, это, как по мне, будет главной частью разговора.

Все станет понятно уже завтра. Но Трамп, действительно, не лукавит, когда говорит, что все станет ясно в первые минуты разговора. И как бы это странно ни звучало, по состоянию на сейчас, похоже, сам Путин не понимает, а как он поведет этот самый разговор.

Дело в том, что у него нет хороших вариантов. Окончание войны - это конфликт с ура-патриотической частью общества, которая перейдет в проактивную оппозицию, хоть и кухонную на первом этапе. Срыв переговоров будет означать усиление вторичных санкций и ускорение рецессии российской экономики. А выход из рецессии российские власти видят только в трех аспектах: репрессии, рейдерство и падение в объятия КНР.

Если завтрашние переговоры проваливаются, следующее переговорное окно возможностей откроется только в момент финишной прямой переговоров США-Китай. То есть, примерно через полгода.

