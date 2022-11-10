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Ловушка или неизбежность: зачем Кремль заявил о побеге из Херсона

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
10 ноября 2022, 06:25

Российская элита уже осознает, что война в Украине проиграна, и использует поражение в войне в качестве борьбы за власть.

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу дал команду отступать из Херсона / Скриншот YouTube

​Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. В действительности пока очень много вопросов - нужно смотреть по результатам. Потому что это может быть ловушкой - мол, заходите, а мы вам устроим Армагеддон.

Уверен, украинское командование это понимает, хотя, стоит отметить, отвод войск РФ закономерен. У России существует нехватка кадровых военных (а в Херсонской области находятся именно кадровые военные - морская пехота, спецназ и так далее), и то, что россиянам придется покидать правый берег, было понятно еще летом этого года. А после того, как украинские войска выдвинутся на правый берег, они смогут обстреливать и Крымский перешеек, а это повлечет за собой удар по логистике всей южной группировки войск РФ, то есть тогда под вопросом оказываются не только левый берег Херсонщины, а и Запорожская область.

Моя версия того, зачем РФ отводит кадровых военных и заменяет их мобилизованными связана с тем, что кадровые военные необходимы внутри России. Я не исключаю того, что вся российская элита уже осознает, что война в Украине проиграна, и использует поражение в войне в качестве борьбы за власть: ФСБ обвиняет армию, а армия - ФСБ. А учитывая то, что грядет смута и большое перераспределение собственности, внутри России будут необходимы войска, которые будут принимать участие в межэлитных разборках.

Внутренние процессы в России уже начинались. Ведь в понимании россиян власть совершает предательства одно за другим. В этом смысле россияне - жертвы собственной пропаганды, ведь они уверены, что русские не сдаются, а тут происходит отступление за отступлением, что подразумевает явное поражение.

В российские бунты я не верю - мы видим, что россияне идут, как стадо баранов на убой. Есть точечные выступления женщин, но общий тон этих выступлений не столько в том, что россияне не хотят убивать украинцев, а что их к этому плохо подготовили. Они хотели убивать с комфортом, но не получается, и их бросают в бессмысленные атаки, точно так же, как и во Вторую мировую войну. Общая масса россиян аморфна, а вот элиты реализовать протестный потенциал вполне могут. Например, тот же Кадыров или Пригожин.

Российская власть уже фрагментируется - она понимает, что освобождение Херсона означает удар по РФ, и мы уже видим вой на болотах. Смещать Путина, конечно, никто не будет, но возможна большая игра - тот же Кадыров вполне может поучаствовать в разборках за собственность. В зависимости от того, какую линию поведения выберет ФСБ - показывать вариант вермахтской республики, то есть того, что Россия якобы изменилась и в этом случае искать пути для договоренностей с Западом, либо же дальше идти по пути Северной Кореи, будет зависеть и новая фигура руководителя России.

Не стоит забывать, что РФ ранее назвала Херсон российским. Тем более, что это - единственный областной центр, который они сумели захватить, а теперь им и оттуда придется отходить. Так что это лишний раз показывает, что у России уже нет сил держаться. А отвод из Херсона будет означать деморализацию всей российской армии. Ведь, повторюсь, на юге воевали лучшие из лучших армии РФ, и если уже они не выдержали, то что говорить о неподготовленных мобилизованных и других частях?!

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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