Ловушка "энергетического перемирия": Денисенко рассказал о коварном условии Кремля

Аналитик объясняет, почему возможное энергетическое перемирие снимает с Кремля две главные внутренние проблемы, а Украине дает гораздо меньше.

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Война и Трамп / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

На фоне поиска Трампом хоть какой-то переговорной победы всё чаще речь идёт о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Аналитик Вадим Денисенко объясняет, почему такое перемирие решит сразу две критические внутренние проблемы Кремля - топливный кризис и холода в прифронтовых регионах РФ, - тогда как блокада украинских портов, самый болезненный удар по нашей экономике, скорее всего, останется за рамками соглашения. Публикуем его анализ.

Ловушки энергетического перемирия Трампу нужно показать хоть какую-то победу. В то же время разорвать энергетическое и морское перемирие очень сложно, учитывая, что здесь явным бенефициаром может быть Россия. видео дня

1. Энергетическое перемирие, если оно будет достигнуто и соблюдено, означает, что у Путина исчезнут две глобальные проблемы:

- очереди на АЗС перестанут раздражать население, а именно бензиновый кризис стал одним из главных драйверов антивоенных настроений;

- Кремль сможет решить энергетическую проблему Крыма, Севастополя и, потенциально, Белгородской, Курской, Ростовской областей в целом, а также ряд точечных проблем по всей территории европейской части РФ. Этот фактор (отсутствие электричества и холод в этих регионах), потенциально, мог стать одним из самых болезненных для Путина в ближайшие месяцы.

- При этом энергетическое перемирие имеет все шансы сорвать элитные игры (прежде всего руководителя "Роснафты" Игоря Сечина) по присвоению ряда активов и, прежде всего, "дерибану Лукойла".

2. Для Украины, в идеале, энергетическое перемирие будет означать, что мы будем жить со светом и теплом.

3. В то же время энергетическое перемирие невозможно без полного разблокирования Азовского и Черного морей. А это уже не устраивает Путина, ведь именно блокада портов ставит экономику Украины на грань коллапса. А удары по энергетике - это лишь дополнительный, а не ключевой экономический удар, как это было в 2025–2026 гг.

4. Украину это тоже не устраивает, поскольку запрет на удары по танкерам при продолжении блокады портов Великой Одессы является явно неравноценным обменом.

5. Можно не сомневаться, что, как минимум, на начальном этапе Путин выдвинет условие: Россия не наносит удары по энергетическим объектам, а Украина не наносит удары по НПЗ, нефте- и газоперерабатывающим заводам, энергетическим объектам и по танкерному флоту. При этом блокада портов Одессы выносится за скобки. В итоге, пока мы очень далеки от каких-либо договоренностей, а Путин играет в игру "сорвать переговоры руками Украины".

Ну, а что касается "петриотиа", то их нет в том количестве, которое нам нужно. Нам что-то дадут, но значительно меньше, чем нам это нужно.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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