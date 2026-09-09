Кремль собрался перекроить Германию: Эйдман о плане Путина

Социолог объясняет, как идеи Эдуарда Лимонова о лево-правой коалиции легли в основу кремлёвской игры вокруг блока Сары Вагенкнехт.

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РФ и Германия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Пророссийская "Альтернатива для Германии" может прийти к власти в Саксонии-Анхальт только в союзе с другой пророссийской силой - блоком Сары Вагенкнехт. Социолог Игорь Эйдман прослеживает, как расследования о финансировании AfD из Москвы связаны с расколом партии Die Linke и созданием проекта Вагенкнехт, и объясняет, почему кремлёвская ставка на лево-правую коалицию, вдохновлённая идеями Эдуарда Лимонова, пока буксует. Публикуем вторую часть его колонки.

Игра Кремля в Германии. Нынешняя тревожная ситуация в немецкой политике, конечно, имеет глубокие внутренние корни, но не следует недооценивать и влияние российского вмешательства, которое многократно подтверждалось многочисленными расследованиями. видео дня

Сейчас в Саксонии-Анхальт пророссийская "Альтернатива для Германии", по мнению большинства немецких аналитиков, может прийти к власти только с помощью другой пророссийской партии, блока Сары Вагенкнехт.

Здесь, естественно, просматриваются огромные развесистые российские уши. Про AfD в общем-то всё достаточно известно. О её связях с Россией написано очень много, в том числе и о прямом финансировании некоторых её лидеров российскими властями. Это подтверждается, в частности, делом Владимира Сергеенко, который возил депутатам от AfD деньги в конвертах прямо из Москвы, историей подкупа их через "Голос Европы", связанный с Виктором Медведчуком, расследованием в отношении депутата Максимилиана Кра и т. д.

Однако блок Сары Вагенкнехт не менее пророссийский. Сама Сара Вагенкнехт в этом отношении, на мой взгляд, находится где-то на уровне сопредседателя AfD Хрупаллы и точно ещё более пророссийская фигура, чем другой сопредседатель AfD Алиса Вайдель. Её связи с Россией крайне тесны.

Я думаю, что раскол в Die Linke, который спровоцировала Вагенкнехт, и создание блока её имени могли произойти по заказу Кремля.

Дело в том, что AfD не может прийти к власти ни на федеральном, ни на земельном уровне без коалиции с какой-то другой партией. При этом никакая другая партия не хотела вступать в коалицию с AfD.

Российские власти много инвестировали в AfD, но пока это не принесло главного результата: партия нигде не пришла к власти. Поэтому возникла необходимость создать потенциального партнёра для AfD на другом, левом фланге, который мог бы вступить с ней в коалицию и тем самым обеспечить большинство для пророссийских сил хотя бы на земельном уровне.

Die Linke, естественно, на такие соглашения с AfD не пошла бы. Нужно было создать другую партию, которая потенциально могла бы на это согласиться. И Вагенкнехт с её политическим проектом здесь оказалась очень удобной ставкой.

Эта политтехнология восходит ещё к идее Эдуарда Лимонова о создании лево-правой коалиции из антисистемных радикальных сил, которая смогла бы подорвать господство политического истеблишмента.

(В администрации президента России его, судя по всему, читали достаточно внимательно. Например, при подготовке агрессии против Украины в 2014 году явно использовали идеи Лимонова, изложенные задолго до этих событий, о том, как можно спровоцировать агрессивную войну пиаровскими методами.)

На бумаге лимоновская идея право-левой радикальной коалиции выглядела красиво, но в реальности всё пошло не так гладко.

Дело в специфике немецкого электората, которую не понимают в России. У Вагенкнехт всё-таки преимущественно левый электорат. Поэтому её избиратели и многие её соратники по партии, в том числе депутаты земельных ландтагов, категорически не хотят, чтобы блок Сары Вагенкнехт вступал в коалицию с AfD.

Это уже проявилось, например, в Тюрингии. Там AfD и блок Сары Вагенкнехт потенциально имели большинство, однако BSW предпочёл вступить в коалицию с традиционными партиями, а не с AfD.

Вагенкнехт пыталась давить на своих депутатов, требуя от них голосовать против действующего правительства, что было выгодно кандидату на пост главы земельного правительства от AfD. В результате депутаты ландтага вышли из-под контроля Вагенкнехт и покинули её политический блок. В итоге анти-AfD коалиция в Тюрингии сохранилась, причём при участии бывших депутатов BSW.

Кремль сейчас, вероятно, добивается от Вагенкнехт, чтобы она помогла AfD прийти к власти в Саксонии-Анхальт.

Пока она пытается избежать открытой поддержки ультраправых и предлагает компромиссный вариант: готова сотрудничать с AfD, но хочет поставить во главе правительства не представителя AfD, а какого-то нейтрального кандидата. Однако AfD жёстко заявляет: глава правительства должен быть от AfD.

Очень интересно, что окажется сильнее: давление Кремля или стремление Сары Вагенкнехт не потерять собственный электорат и поддержку в партии. Если она, вопреки собственным политическим интересам, открыто поддержит кандидата от AfD на пост главы земельного правительства в Саксонии-Анхальт, это будет означать, что она окончательно расчехлилась и выдала себя как агента Кремля.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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