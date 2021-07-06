Затишью скоро конец: чего ждать от "бешеного" штамма Дельта в Украине

В Украине властям стоит ускорять темпы вакцинации, чтобы противодействовать штамму Дельта / Reuters

Передача респираторной инфекции в толпе происходит - это простая эпидемиология. Есть исследования о том, что на открытом воздухе передача значительно меньше, однако она не нулевая. Все зависит от движения воздуха. Если же присутствует пыль или пыльца растений, то передача вируса на открытом воздухе становится еще активнее.

К слову, обращу внимание на недавнее собрание футбольных болельщиков. Люди находились близко друг к другу и кричали – очень вероятно, что в этой толпе кроме воздушного пути (аэрозоли) инфекция распространялась еще и капельным путем. Кроме того, важны скопления во время проезда в транспорте до и после, сборы в помещениях пабов для просмотра и обсуждения.

Какая именно инфекция распространялась – зависит от того, какой вариант коронавируса туда занесли – Дельта или какой-то другой. Поскольку вариант Дельта появился в Украине, то он по своим свойствам уже постепенно вытесняет предыдущие варианты. И новая, более стремительная вспышка неизбежна.

Для сравнения, в США за три месяца доля Дельты среди других вариантов выросла в 200 раз, в Португалии – в 7,5 раз за один месяц. Украина сейчас ходит по лезвию и в любой день постепенное замещение может перейти к прыжку. Такое бывает вследствие события супер-распространения, то есть стремительного распространения вируса благодаря скоплению людей и плохой вентиляции.

В целом существенный подъем заболеваемости в Украине можно ожидать через 6-8 недель, то есть в конце августа. И здесь, к сожалению, заболеваемость может начать расти раньше, чем в типичный сезон ОРВИ. Потому что повлияет увеличенная на 60% заразность относительно распространенного весной британского варианта Альфа.

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Дополнительное ускорение придаст конец летнего сезона, когда люди скученно будут возвращаться к работе в поездах, машинах и праздновать День Независимости. Такие события могут стать поводом для множественных событий супер-распространения коронавируса.

Ситуация осложняется еще и тем, что именно этот вариант, Дельта, имеет в 1,85 раза большие риски госпитализации и в 1,45 раза больше риски реанимации. Поэтому если в прошлую волну пациенты чаще лечились дома, то теперь возможна еще большая нагрузка на систему здравоохранения.

В региональных системах и Минздраве к этому готовились: закупали кислородные концентраторы. Однако их наличие пока не решает потребность в госпитализации. Потому что ответственные за приборы медики не готовы нести материальную ответственность за поломку или кражу пациентами выданных приборов. Также нет отработанной процедуры выдачи приборов, нет расходных материалов. Поэтому готовность обеспечить кислород на дому пока условна.

Даже если это будет решено, пациенты будут меньше занимать госпитальные койки. У них будет больше удовлетворена потребность в кислороде, однако они все равно будут умирать дома с большей частотой. Потому что обеспечение кислородом-это не все.

Государственная система не научилась пока обеспечивать адекватное лечение вне стационаров, дистанционно. Ведь ковидная "первичка" до сих пор полноценно не заработала - часто лечат пациентов с нарушением протоколов, применяют неправильные лекарства и дозировки, не ориентируются в режимах подачи кислорода, не обеспечивают необходимое наблюдение и выключают телефон, чтобы ограничить свою доступность. Да, есть очень внимательные и активные врачи, однако таких недостаточно. И МОЗовская горячая линия не работает на решение этого.

Читайте также"Маски останутся еще на долгое время": в Минздраве предупредили об осенней волне коронавирусаОпираясь на официальные данные, можно оценить, что в Украине около 7 процентов украинцев имеют иммунитет - это вакцинированные и те, кто переболел. Даже если ожидать, что этот показатель занижен из-за недостаточного тестирования - все равно он не выше 30%. И это - очень низкое значение, которое дает основания ожидать новых периодов интенсивного распространения инфекции, потому что доля населения без иммунитета очень велика.

Если все спустить на тормозах, как это происходит сейчас, то у нас будут бешеные темпы заболеваемости.

Летальность от Дельты, к счастью, не слишком высока, насколько сейчас можно судить по ограниченной информации. Однако по абсолютным числам заболеет очень много людей, поэтому и умерших будет много.

Новый пик возможен уже через 4-6 недель после введения очередного локдауна. Однако его дата зависит от разумности политики министерства.

Вообще, можно было бы избежать новых ограничений, если бы форсировать вакцинацию людей 60+ (около 10 млн человек) и людей с хроническими заболеваниями (менее 5 млн). Пока этого не происходит, вакцинация фактически идет самотеком.

По всей вероятности, увеличенная заболеваемость подростков и молодых взрослых, о которой заявляют на Западе, связана со значительной долей провакцинированного населения более старшего возраста. По эпидемиологическим законам вирус попадает к тем, кто еще не имеет иммунитета. Но для Украины это пока не актуально, потому что у нас среди уязвимых групп по возрасту, в частности, среди людей 80+ двумя дозами вакцинированы около 1,5% при том, что летальность среди этой группы – 17%. То есть фактически министерство обрекает эту группу граждан на смерть из-за того, что до сих пор не смогло построить полноценную систему их привлечения к процессу вакцинации.

Вакцинация работает против варианта Дельта, и нет сомнений в том, что ее нужно проводить. Но этот штамм умеренно устойчив к вакцинам. Это означает, что при двух дозах вакцины эффективность защиты от ковида с симптомами - не 100%, а 60% (AstraZeneka) или 88% (Pfizer).

Конечно, вакцины первого поколения постепенно будут отставать от мутаций вируса. Однако они продолжают быть очень эффективными для предупреждения потребности в госпитализации (92-96%). То есть, даже если у провакцинированных вариант Дельта и вызовет инфекцию, то это будут легкие и средние формы. Поэтому риска для жизни будет меньше.

Поэтому сейчас главная задача этого лета - вакцинировать как можно больше людей. И охватить всех пожилых людей и с хроническими болезнями.

Вадим Аристов, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, специально для Главреда