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Ликвидация Путина уже давно назрела, Запад это должен наконец понять

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

26 октября 2022, 08:50

Времена повторяются. Тот, кого сегодня срочно надо ликвидировать, теперь сидит в Москве.

Ликвидация Путина уже давно назрела, Запад это должен наконец понять
Владимир Путин / kremlin.ru

Настоящая политика - это способность принимать решения, на которые способен простой обыватель.

Важнейшей задачей элиты всегда было обеспечение безопасности социума, а теперь и всего человечества, даже если для этого нужно убить того, кто создает угрозу уничтожения твоего рода, племени, народа, всего человечества.

Сегодня именно в этом ключевое различие между людьми бизнеса, культуры, гражданского сообщества, просто обывателями и людьми политики. Именно поэтому бизнес-мышление, или мышление простого гуманного пацифиста-обывателя не работает в политике.

Бизнесмен всегда ищет возможность договора, гражданский активист стремится продемонстрировать гуманизм, простой обыватель вместо драки всегда хочет помириться.

Политик понимает, что договор с агрессором и преступником - это гибель. Как договор с крокодилом, который схватил тебя за ногу и тянет на глубину. Тут если крокодил и согласен на "перемирие", то только для того, чтобы передохнуть и с новой силой тащить свою жертву к месту, где он ее сожрет.

Единственный шанс спастись-быстрее убить рептилию, почувствовавшую вкус крови. Когда твою отару атакует стая волков, тебе не помогут добрые намерения и рекомендации зоозащитников или согласие отдать волкам на съедение часть твоих овец - чтобы хищники наелись и отстали. Волки каждый раз будут приходить за мясом, пока не съедят все стадо. Единственное правильное решение - многозарядный карабин и несколько матерых волкодавов.

Представьте себе, если бы британцы прочитав "Майн Кампф" Гитлера всерьез разобрались в природе этого психопата еще в середине тридцатых. Единственным верным решением была бы ликвидация этого персонажа с мозгом рептилии-хищника, захватившего власть в Германии. Я думаю это могло спасти десятки миллионов людей, которые погибли в концлагерях и во время Второй Мировой Войны, включая и миллионы немцев. Это спасло бы европейские страны от тотальных разрушений в сороковых.

История человечества пошла бы по другому сценарию. И возможно тогда уже объединенная Европа встречала бы вторжение большевистских орд Сталина. А британские и европейские спецслужбы ставили бы новую задачу перед собой - ликвидировать того, кто сидел тогда в Кремле.

Времена повторяются. Тот, кого сегодня срочно надо ликвидировать, теперь сидит в Москве. При всей его охране, я думаю, эта задача под силу спецслужбам тех, кого сам Путин называет "англо-саксами". Опыт ликвидации главарей Алькаиды США имеет.

Небольшая высокоточная ракета, стартовав с высотного беспилотника способна найти нужное окно того самого помещения и распознав лицо жертвы, превратить его на несколько кусков мяса. И судя по всему разведки Британии и США знают все о месте пребывания и образе нынешней жизни российского диктатора. Его ликвидация как того, кто реально готов развязать Третью Мировую, в пламени которой погибнут миллионы, уже давно назрела.

А все эти "мирные" планы и договоренности – то ли глупость, то ли жадная подлость или не более чем профессиональная некомпетентность нынешнего поколения политиков и элиты развитых стран Запада.

Источник

Владимир Путин Адольф Гитлер
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