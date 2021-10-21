Лев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Украину в рамках европейского тура / Reuters

Основная цель визита главы Пентагона в Украину - геополитическая, поскольку им Соединенные Штаты продемонстрировали сферу своих интересов. То есть им нужно было понять атмосферу, посмотреть и как обстоят дела, но для геополитики - это то же самое, что делает лев, когда обходит свой прайд и показывает всем, что это его территория.

Все остальные вопросы, которые Ллойд Остин обсуждал с Владимиром Зеленским, можно было бы решить в рабочем порядке.

Скорее всего, Ллойду Остину как новому министру обороны США и фактически ключевому министру в Североатлантическом Альянсе, было очень интересно лично ознакомиться с геополитическим расположением и ролью Украины на вероятном театре военных действий (потому что военные именно так и рассматривают любую территорию), а также убедиться в готовности Грузии и Украины взаимодействовать с НАТО на всех уровнях и в полном объеме - например, для того, чтобы нас могли включить в структуру НАТО по вопросам ведения обмена информацией, проведения совместных учений и т.д.

Соединенные Штаты и Альянс в целом четко дали понять Украине, что двери в НАТО для нее открыты и никто не может запретить Украине туда вступать. Но НАТО - это не та организация, которая приглашает к себе членов, она рассматривает просьбы о приеме. А для того, чтобы подать заявку на вступление, нужно соответствовать определенным критериям во многих сферах жизни, начиная от политической до экономической.

С одной стороны, США крайне заинтересованы в боеспособности Украины в противостоянии с РФ и готовы нам всесторонне помогать, чтобы мы могли выстоять. Это можно сравнить с недопущением США имиджевых потерь, чтобы Украина не ушла под влияние РФ.

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Читайте также"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТОИ те панические разговоры об Украине, как о "разменной" монете с Россией - всего лишь разговоры, потому что для НАТО принципиально важно, где будут находиться российские танки - на российско-украинской границе или на украинско-польской, так как от этого зависит будет жить НАТО или нет.

Но с другой стороны, камень преткновения - это Банковая. Потому что сегодня у Украины нет модели Вооруженных Сил, которую она должна построить, чтобы ее взяли в НАТО точно также, как и нет проекта военной реформы. При этом Украина кричит на весь мир: "Помогите, нас бьют". Но спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Поэтому Украине нужно придумать свой ответ Чемберлену - когда мы его получим, тогда и можно будет говорить о каких-либо перспективах.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда