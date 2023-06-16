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Лепсам хочется поучаствовать в геноциде

Александр Невзоров
16 июня 2023, 06:59
108
Сидело бы всё это спившееся дурачье в своем нафталине тихо. Глядишь и могилки бы заслужили себе "народине".
Басков Лепс
Басков и Лепс собрались финансировать войну / скриншот

Антонов, барановская, киселёв, басков и другие лепсы решили лично проспонсировать оккупацию и геноцид. О чем и сообщили публике на ПМЭФ.

Чертовски приятно, когда заказчики убийств, терактов и изнасилований -сами "заводят на себя дело" и аккуратно его "ведут", документируя выплаты исполнителям.

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Эстрадников, которые на ПМЭФ заявили себя спонсорами терроризма - понять можно. Их жизнь тосклива, все обрыдло, "дупла" разношены, завывать "про рюмку" давно надоело. Конечно, лепсы заскучали.

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

Лепсам хочется поучаствовать в чем-нибудь глобальном. Например, в геноциде, в спонсорстве массовых убийств и оккупации.Старые алкоголики, отчаявшиеся найти какой-нибудь смысл своих жизней, надеются, на то, что хоть соучастие в геноциде их "взбодрит".

Конечно, взбодрит. Да еще как. Милые посиделки на ПМЭФ обязательно продолжатся в Международном Уголовном суде. Там на столах будут не "рюмки", а Кодексы. Там лепсам скучать не придется. Пожизненное - отличный аттракцион.

Сидело бы всё это спившееся дурачье в своем нафталине тихо. Глядишь и могилки бы заслужили себе "народине", с веночками и рюмочками, а не типовые столбики тюремного кладбища ООН под Гаагой. Впрочем, это их выбор. Они его сделали.

Источник

Григорий Лепс Николай Басков
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