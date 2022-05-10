Ленд-лиз для Украины: почему война может закончиться уже зимой

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины / facebook.com/POTUS

Подписание ленд-лиза Байденом - это больше юридическое оформление того, о чем ранее договорились на встрече в Рамштайне. Теперь США де-факто узаконили эти договоренности и со вчерашнего дня они закреплены на законодательном уровне.

Вполне возможно, что по программе ленд-лиза США будут что-то компенсировать европейским странам, которые поставляют вооружение Украине либо в денежном эквиваленте, либо поставками вооружения нового образца. При этом Соединенные Штаты могут часть вооружений поставлять самостоятельно.

Не нужно забывать, что Украина воюет еще советским вооружением, ведь существенных модернизаций за эти годы в Украине не было. Максимум были отдельные партии - в частности, Украина модернизировала танки, выпустила небольшое количество бронетранспортеров (но и это была частичная модернизация старых). Потому даже если Запад даст Украине б/у вооружение, это уже будет для нас огромным плюсом. Ведь уровень содержания и техническая исправность этих машин гораздо выше, потому что условия хранения и эксплуатации на Западе намного выше, чем в Украине.

Но самый большой плюс в том, что эти образцы на порядок лучше тех советских образцов, которые есть у нас сегодня.

Стоит отметить, что фактически ленд-лиз уже работает. Согласно ему, Украина может получить любое вооружение, вплоть до авиации и ПРО. При этом никто нам не даст ядерных боезарядов, потому как клуб ядерных стран до немыслимых масштабов никто расширять не собирается.

У Украины, в свою очередь, есть потребность в любых вооружениях, потому что у нас практически нет запасов. По боеприпасам мы ещё как-то держимся, однако украинская артиллерия все же испытывает огромный дефицит боеприпасов для поддержки ВСУ.

Читайте такжеЖизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с РоссиейНо технику, которая каждый день убивается противником или ломается, нужно постепенно пополнять. Поэтому для Украины критически важно, чтобы поставки проводились, так как тогда Украина будет иметь возможность максимально быстро восполнять потери.

Фронт почувствует ленд-лиз не ранее, чем через месяц. Во-первых, дело в логистике, поскольку все вооружение еще нужно привезти. Мы не знаем, откуда оно будет поставляться – или из США самолетами, или из Европы (тогда это произойдёт быстрее). Но в один "Геркулес" войдёт максимум три-четыре бронемашины, и если их, например, понадобится 200, то для этого потребуется направить 50 самолетов - соответственно, нужно будет время на доставку.

Во-вторых, украинских военных еще нужно будет научить пользоваться этим оружием, чтобы техника помогала воевать, а не становилась металлоломом. Первая волна тех, кого обучают за границей, будет предназначена для учебных подразделений - грубо говоря, это подготовка инструкторов, чтобы уже они обучали украинских военных на местах.

Так или иначе, военные действия в Украине, в случае ленд-лиза, продлятся уже не годы, а несколько месяцев - то есть по меньшей мере до конца года, хотя активная фаза боев может закончится гораздо раньше.

Все будет зависеть от объема поставок вооружения - чем раньше мы его получим, тем быстрее можно будет говорить о начале контрнаступления.

Естественно, РФ будет пытаться максимально помешать этому. Потому возможно усиление обстрелов (что, собственно, Россия уже делала, когда обстреливала украинскую инфраструктуру, например, ту же железную дорогу).

Но, по большому счету, она уже ничего не может сделать. Авиация России уже боится залетать в украинское воздушное пространство, ракетные удары тоже наносят с дистанции, не заходя на украинскую территорию, проведение диверсионной деятельности также затруднено благодаря работе украинской разведки. Поэтому даже если Россия куда-то и попадет ракетами, она уничтожит лишь малую часть техники - глобально это ничего в раскладе сил уже не изменит.

Ввиду этого, Россия в ближайшее время, буквально в течение двух недель, может попытаться запросить переговоры, тем самым выигрывая время для себя. Ведь РФ за это время рискует выдохнуться в наступательном потенциале, который у нее пока еще сохраняется на одном направлении - Изюмском. Как только это произойдет, Россия сразу же начнет вести разговоры о переговорах и пытаться навязать нам "Минск-3". И вот здесь важно не уйти с головой в переговорный процесс и не дать слабину.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда