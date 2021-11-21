Билет в один конец: чем Украине грозит упрощение правил для работы в Польше

Из-за новой миграционной политики Польши есть риск оттока работников рабочих специальностей / УНИАН

Сейм Польши принял изменения в закон об иностранцах, согласно которым упростил процедуру легализации трудовых мигрантов - в частности, на основании разрешения на сезонную работу в Польше и заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранца трудовые мигранты смогут беспрепятственно находиться в стране 24 месяца.

Желание Польши увеличить срок пребывания украинцев (а вместе с тем - и иностранцев-трудовых мигрантов из других стран) связано, во-первых, с тем, что в Польше происходит постоянный экономический рост. В этом году он достигнет 11,1%, что превосходит все прошлые показатели.

Но для того, чтобы экономический рост происходил постоянно, нужно, чтобы в экономике постоянно появлялись новые рабочие руки.

Если рассчитывать на обычное демографическое пополнение, то человек сможет выйти на рынок труда спустя 18-20 лет после своего рождения. Но экономический рост должен происходить здесь и сейчас. И поэтому Польша уже много лет продвигает свою главную стратегию в международной политике - привлечение трудовых мигрантов.

И, соответственно, Польша заинтересована в том, чтобы люди приезжали на более длительный срок. Если человек заезжает на 6 месяцев, то работает только 5-5,5 месяцев, учитывая адаптацию, оформление документов, время на выезд и тому подобное. И это не устраивает работодателей - им хочется, чтобы человек, если он готов работать и готов остаться на более длительный срок, ему надо дать такую возможность. И одной из них, достаточно простой и незабюрократизированной, является получение разрешений на 2 года. Конечно, впоследствии под это будут делать и рабочую визу на 2 года, чтобы человек мог приехать и работать более длительный срок.

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Все это в комплексе создает плюсы для развития Польши и ее экономики, а также преодоления последствий демографического кризиса, который присутствует там также, как и в Украине.

Читайте такжеВ поисках лучшей жизни: почему украинцы активно едут за границуС другой стороны, в Украине сформировался слой населения (по нашим оценкам - от 13 до 16% имеющегося населения), привлеченных к трудовой миграции. Львиная доля, более 80%, никуда не поедет, потому что они в душе - патерналисты и ожидают, что, возможно, в стране что-то изменится к лучшему или же не хотят рисковать и что-то кардинально менять в своей жизни. Ведь поехать в другую страну, трудоустроиться и работать в сферах, которые не соответствуют квалификации, готовы не все.

Разве что начнется серьезный экономический кризис или военные действия, но в этом случае это будет не выезд на работу, а паника ради того, чтобы спасти свою жизнь. Но это - крайние случаи и говорить о том, что изменения в польском законодательстве приведут к тому, что украинцы массово поедут работать в Польшу рано, потому что такого не произойдет.

К тому же, в Украине ужасная демографическая ситуация - до конца 2030 года количество трудоспособного населения сократится почти на 3 миллиона человек (и это без учета тех, кто эмигрирует). Поэтому продление срока пребывания украинцев в Польше приведет к тому, что эти люди еще больше интегрируются в польское общество, экономику, систему социальной защиты. То есть они все больше будут приходить к выводу, что им нужно выбирать себе страну для постоянного проживания.

И именно здесь для Украины появляется самая большая проблема, потому что трудовая миграция украинцев в Польшу будет превращаться в эмиграцию, ведь люди фактически будут покупать "билет в один конец".

Потому что за два года люди, проработавшие на производстве, могут изучить язык, по крайней мере, на достаточном для общения уровне, будут иметь отчисления в местный фонд социального страхования, которые пойдут на выплату им пенсий в будущем. Они будут понимать, что за два года легальной работы они смогут получить кредит, например, на покупку жилья.

Если говорить в целом, то в Польше востребованы специалисты всех направлений - от врачей и айтишников до инженеров и руководителей предприятий. Также востребованы бухгалтеры, сотрудники банковской сферы. Надо понимать, что в Польше та же ситуация, что и в Украине - население стареет, молодежь ищет для себя возможности трудоустройства в более развитых странах и им также не хватает рабочих рук. Но для того, чтобы украинец работал, например, юристом в Польше, ему нужно в совершенстве выучить польский язык, овладеть профессией на месте с учетом их правовой системы. И когда люди понимают, что у них мало времени (для рабочей визы сейчас это 6 месяцев), большинство людей, около 90%, выбирают самый легкий путь обычного физического труда: упаковка товаров, пищевая промышленность и др.

Если двухлетняя программа трудоустройства запустится в ближайшее время, то украинцы будут искать для себя возможности, чтобы адаптироваться на месте. Например, если за полгода выучить язык, то можно искать работу на менеджерских позициях и задумываться о построении собственной карьеры.

Конечно, в этом случае речь не идет об оттоке "белых воротничков", но увеличится отток рабочих специальностей. Потому что Польше нужен квалифицированный персонал, и это - определенная борьба за человеческий ресурс, которую Украина, к сожалению, сегодня проигрывает.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, специально для Главреда