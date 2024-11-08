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Курский сценарий может повториться

Дмитрий Снегирев
8 ноября 2024, 06:19
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На днях в западных СМИ появилось сообщение обозревателя Foreign Policy о том, что Курская операция Сил обороны Украины - это краткосрочный успех, который не будет иметь долгосрочных последствий.
Курский сценарий может повториться
Колаж: Главред, фото: 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 144 отдельная пехотная бригада

"Неожиданное контрнаступление Украины на Россию - это критический переломный момент в войне, бессмысленный спектакль или стратегическая ошибка Киева? В краткосрочной перспективе оно было в основном успешным, но важна средне- и долгосрочная перспектива", - отмечают западные аналитики.

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области.

Сейчас военное командование РФ стягивает в Курскую область наиболее боеспособные подразделения со всех участков фронта в Украине, а также проводит передислокацию таких подразделений из тыловых районов страны, в частности из Калининградской области.

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Впрочем, ситуация для россиян сложная. Они пытаются контратаковать, но в тылу у группировки Сил обороны Украины на Курщине - инженерно-фортификационные сооружения, возведенные самими россиянами. Это две линии эшелонированной обороны. Кроме того, украинские военные проводят маневровый характер боевых действий - как наступательный, так и оборонительный.

Зато я не исключаю, что зона влияния ВСУ на территории РФ будет расширена за счет Брянской и Белгородской областей, которые исторически являются украинскими.

Те события, которые происходят в приграничье - активизация украинских ДРГ, нанесение ударов беспилотников ГУР Минобороны Украины по объектам на территории Брянской области (военные склады, нефтебазы) - свидетельствуют о возможных намерениях украинской стороны по расширению зоны безопасности за счет российских территорий.

Напомню, 19 января в Брянской области россии после атаки беспилотника произошел пожар на нефтебазе. В ГУР заявили, что в России и в дальнейшем будут происходить взрывы и пожары на нефтебазах и других объектах, связанных с армией страны-агрессора.

В конце июля российские СМИ заявили об атаке дронов в Брянской области. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области, а именно: Выгонский, Карачевский, Брасовский и Брянский.

20 апреля в Брянской области заявили о пожаре на электроподстанции в Выгоницком районе из-за удара БПЛА.

А еще ранее сообщалось, что 8 апреля беспилотники ГУР МОУ атаковали Брянский химический завод, производящий взрывчатку.

В ноябре прошлого года российские СМИ сообщали об атаке украинского беспилотника по территории химзавода в селе Сельцо Брянского района.

Примечательно, что аналогичная информация об активности украинских подразделений поступает из районов госграницы с Белгородской областью РФ.

Недавно сообщалось о том, что украинские бойцы бригады "Спартан" Нацгвардии Украины перешли границу и несколько недель вели бои в районе Журавлевки и Нехотеевки Белгородской области.

О таком развитии событий может также свидетельствовать и последнее заседание российского диктатора Владимира Путина с губернаторами прифронтовых областей - Курской, Брянской Белгородской, на котором присутствовали представители силового блока.

То есть, если высшее должностное лицо страны-оккупанта дает в целом подобный сценарий развития событий, то можем предполагать, что повторение курского сценария можно ожидать непосредственно и на других исторических украинских территориях, которые сейчас входят в состав РФ. Речь идет о Белгородской и Брянской областях.

Контроль российской территории повышает субъектность украинской стороны во время переговорного процесса. Сейчас перед украинской стороной ребром стоит вопрос сорвать российское видение прекращения войны за счет территориальных уступок со стороны Украины.

Напомню, накануне украинского наступления в Курской области российский диктатор заявил, что единственным возможным планом урегулирования войны в Украине является вывод Вооруженных сил Украины с контролируемых территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей - это был, фактически, ультиматум.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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