Курск, Донбасс и хитрые планы россиян

За всю войну на уровне стратегии мы имели от России примерно ноль примеров подобного Харьковской или Курской операции креатива.

https://opinions.glavred.info/kursk-donbass-i-hitrye-plany-rossiyan-10588205.html Ссылка скопирована

Не слушайте людей, которые продают вам панику и уныние / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, kursk-izvestia.ru

Уже многовато несется от наших алармистов и российских вбросов разное: "нашу технику на Курщине тоже жгут, зачем было туда лезть, лучше бы на Донбасс", "они туда все больше подразделений стягивают, сейчас нашим будет трудно", "ВСУ продвигаются на Курщине, но русские все равно прут на Донбассе", "это у русских точно какой-то хитрый план есть, они наших сейчас...".

Здесь опять надо объяснять базовые информационно и организационно вещи.

Сначала о российских "хитрых планах" от хитрых КГБшников. Последние 2,5 года должны были уже доказать, что их хитрые планы это миф. У России есть два с половиной способа вести наступательные операции:

видео дня

1. Выжиганием всего, что перед ней, огромным количеством снарядов и ракет. Так было летом 2022 года.

2. Забрасыванием живой силой украинских позиций, не считаясь с потерями личного состава.

3. Сочетанием первого и второго.

За всю войну на уровне стратегии мы имели от России примерно ноль примеров подобного Харьковской или Курской операции креатива.

Основным методом их информационной работы является террор, запугивание и сеяние раздора с последующей атомизацией общества. Апеллируют к страхам и ресентименту. Причем как внутри самой России, так и снаружи.

Они не имеют собственной позитивной программы, они - как и КГБ в СССР - опираются исключительно на уязвимости объекта воздействия. Да, это работает на травмированную психику, но для этого нужна позиция силы. Как только Россия теряет преимущество, ее психологические приемы тают как снеговик.

Что касается потерь на Курском направлении. Во-первых, это война. Потери неизбежны, к сожалению. Во-вторых, Украина за неделю взяла под контроль и на данный момент укрепляется на территории, которая вдвое больше той, которую Россия путем огневого вала и заваливания трупами оккупировала с начала года. То есть все российское наступление на Донбассе, продвижение на Юге, попытка наступления в Харьковской области вдвое менее результативны, чем одна операция СОУ. Разрыв в эффективности еще больше.

Что касается переброски сил. Какими бы ни были глобально - политические цели операции на Курщине, одной из как минимум дополнительных задач было отвлечь силы врага с Донбасса, с Харьковщины и Юга. Для того, чтобы ослабить их вал, замедлить и впоследствии остановить их продвижение. Чтобы банально снизить давление на силы, которые там защищаются. Чтобы открыть возможности для локальных контратак. Военному руководству виднее для чего именно.

Поэтому то, что россияне перебрасывают туда дополнительные силы - это фича, а не баг. Так и было задумано. Те сожженные колонны на марше или пойманная техника на развертывании - это следствие этой переброски.

Относительно того, что их продвижение на Донбассе продолжается. Если бы у нас было в резервах тысяч 200 человек, которые бы имели при этом достаточно техники и боеприпасов и сейчас эта огромная армия перешла бы границу по всему северо-востоку и двинулась непосредственно на Белгород и Курск, тогда бы, скорее всего, россияне покидали бы все, перешли бы в глубокую оборону и побежали спасать Белгород и Курск.

Но у нас как-то нет таких сил, и поэтому россияне оттягивают пока преимущественно резервы. А силы которые уже наступают преимущественно продолжают это делать. Поэтому, конечно, никакого мгновенного завершения их наступления не будет. Пока не истощатся. Когда-нибудь это произойдет.

Ну и к самому идиотскому вопросу. Не лучше ли было такое наступление попробовать сделать на Донбассе? Здесь я лишь могу пересказать слова одного умного человека, который объяснил мне примерно так: "Где лучше атаковать и раздражать врага - там где у него почти ничего нет и где ты относительно легко сделаешь ему больно? Или идти вперед там, где на тебя прет огневой и людской вал. И единственное что ты можешь сделать - встречать снаряды лицом?". Ответ довольно очевиден.

Не слушайте людей, которые продают вам панику и уныние. Которые работают на подрыв доверия к ВСУ и украинскому государству. Независимо от ваших личных симпатий.

Или хотя бы старайтесь отсеивать попытку продать вам их контент ценой ваших эмоций. Это никак не приближает победу и мир. Это лишь торговля вашими эмоциями.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред