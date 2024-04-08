Культ многодетности в России: дело Геббельса живет

Примечательно, что все шесть детей Геббельса были убиты своим папой в 1945.

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Геббельс и его дети

Самым темпераментным и фанатичным проповедником многодетности в истории, несомненно, был Йозеф Геббельс, министр скреп гитлеровской Германии."Много деток"-это буквальный перевод геббельсовского приветсвия и обращения к нации.Геббельс основал и возглавил 16 профильных "обществ" , насаждавших многодетность. Вся нынешняя "многодетная"российская истерика целиком и без изменений списана с его методичек.

Примечательно, что все шесть детей Геббельса были убиты своим папой в 1945. Министр скреп очень беспокоился, о том, что его чад возьмут и перевоспитают союзники по антигитлеровской коалиции. В Российской Империи тоже были многодетные семьи. Но там многодетность диктовалась прагматизмом: приплод увеличивали, что бы хоть кто-то дожил до совершеннолетия. Детская смертность была рекордной.В архиблагополучной семье Ивана Петровича (папа - благочинный) из десяти детей умерли пятеро.

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Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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