Куда на самом деле целятся оккупанты своими ракетами

Никто не сделал столько для раскрутки и героизации лидеров ОУН и УПА, сколько сделала российская пропаганда.

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Степан Бандера и Роман Шухевич

В новогоднюю ночь российская армия нанесла удар по университету в Дублянах, где учился Степан Бандера и музею Шухевича в селе на окраине Львова. Музей сгорел.

На случай если кто-то до сих пор не понимал, куда летят все те сотни дронов и ракет, которые сбивает ПВО, то вот ответ. Они летят даже не в военные объекты, а в музеи и университеты. Просто их сбивают, поэтому большинство музеев и университетов все еще целы.

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Самое удивительное, что полоумные Z-шовинисты так ничего и не поняли. И, похоже, не способны осознать, что их варварство имеет обратный эффект. Можно сжечь здание, но это лишь укрепит символ. Придаст ему дополнительную ценность и важность.

Результат этих варварских налетов очевиден и предсказуем - Шухевичу теперь будут симпатизировать даже те, кто раньше относился к нему прохладно и индифферентно. Оккупанты сами делают его символом борьбы, подтверждают его историческую правоту. Если мразь, которая бомбит наших детей, ненавидит Шухевича, то украинцы невольно будут за Шухевича.

В общем, надо сказать, что никто не сделал столько для раскрутки и героизации лидеров ОУН и УПА, сколько сделала российская пропаганда. До российских нацистов так и не дошло, что все, кого они начинают хором проклинать и ненавидеть, в Украине автоматически становятся героями.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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