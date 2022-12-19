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Куда делись чмобики: занимательная арифметика

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

19 декабря 2022, 09:15
У частичной мобилизации в россии есть начало, но нет конца.
мобики, чмобики
Часть чмобиков уже лежит в украинских полях / минобороны рф

Немного занимательной математики на тему частичной мобилизации…

28 октября министр обороны рф сергей шойгу, отчитываясь о проведении частичной мобилизации заявлял, что из 300 тыс. призванных, 87 тыс. человек уже находятся в зоне боевых действий в Украине.

31 октября путин устно, без подписания указа, объявил о завершении частичной мобилизации, заявив, что было призвано 300 тыс. человек, из которых 260 тыс. уже проходят подготовку.

4 ноября владимир путин заявил о перевыполнении плана частичной мобилизации, а именно – призвано было 318 тыс. чел., из которых 49 тыс. уже находятся в зоне боевых действий, а остальные, 269 тыс. проходят подготовку…

Как видим, цифры были у официальных лиц страны-оккупанта всегда разные, но согласно имевшейся на тот момент информации, в рамках частичной мобилизации удалось привлечь немногим больше 230 тыс человек, но никак не 300 тыс.

В свою очередь динамика потерь РОВ стала резко расти именно с сентября – начала частичной мобилизации, что говорило об отправке в зону БД большого количества неподготовленных военнослужащих.

Суммарный прирост с сентября по ноябрь невозвратных потерь РОВ составил почти 20 тыс человек. Расчётный прирост санитарных потерь мог составить 30-40 тысяч. То есть, суммарные потери чмобиков составляют за этот период 50-60 тыс.

Иными словами, четверть от реально частично призванных. При этом не забываем о компенсации потерь и поддержании боеспособности подразделений. То есть, в зоне БД должно быть столько же л.с. сколько убыло, для сохранения боеспособности подразделений. Грубо говоря, 120 тыс.

Но, эти 120 тысяч это ресурс утраченный и компенсирующий, а кроме того следует учитывать тот, что находился на протяжении этого времени, либо поступавший, как компенсация потерь не входящих в прирост посредством частично мобилизованных, а ресурса формировавшегося до них.

Иными словами, через зону БД в Украине уже должно было пройти от 150 до 180 тысяч частично мобилизованных, со всеми вытекающими последствиями. С учётом находящихся в россии и Беларуси чмобов, пока на полигонах, мы приходим к выводу, что на сегодняшний день они исчерпали свой компенсационный потенциал.

Что это значит? А это значит, что у частичной мобилизации в россии есть начало, но нет конца. Но главное то, что отправив эту массу в мясорубку, РОВ не добились каких либо успехов или стабилизации, а наоборот, лишь ухудшили своё положение в зоне БД.

Источник

война в Украине частичная мобилизация
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