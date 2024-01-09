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Кто вынесет Нетаньяху из политики прямо в тюрьму

Юрий Радухин
9 января 2024, 08:10
Уверен, что нападения на главу Генштаба ЦАХАЛ за инициирование им расследования, коррупционеру Нетаньяху уже не помогут.
Кто вынесет Нетаньяху из политики прямо в тюрьму
Израиль и война / Главред

С 7 октября (день нападения Хамас) в израильском обществе наблюдается стремительный рост негативного отношения народа к Путину и России. Интересно что смена настроений израильтян в этой царю, происходит синхронно с ухудшением отношения к другу Путина премьеру Нетаньяху.

Уровень его рейтинга упал в Израиле ниже плинтуса. Этот политический труп еще удерживается у власти только потому, что война в Израиле еще продолжается.

Глава Генштаба ЦАХАЛ генерал Херцы Ха-Львы инициировал расследование действий правительства Нетаньяху на кануне войны. Но кратоман Нетаньяху устроил на заседании правительства обструкцию и гонения на Херцы Ха-Львы.

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Правительство буквально взвыло на генерала. Потому что чиновники правительства Нетаньяху хорошо знают свою большую долю вины в том, что 7 октября произошло неожиданное нападение Хамас на Израиль и это стоит многих жизней людей, которые должны были жить.

Уверен, что нападения на главу Генштаба ЦАХАЛ за инициирование им расследования, коррупционеру Нетаньяху уже не помогут.

Оно только доказывает, что израильтяне хорошо знают где "собака возилась", и они вынесут Нетаньяху из политики. Биби имеет все шансы переместиться из кресла премьера прямо в тюрьму!

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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Юрий Радухин Нападение ХАМАС на Израиль
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