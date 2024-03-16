Скорее всего, это выборы. В европарламент. Которые еще раз ярко подчеркивают, какой великий стратег Путин и как он всех переиграл.

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Макрон и Зеленский, Путин / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

В последнее время президента Франции не узнать. Он больше не ищет путей примирения, он как Д'Артаньян, готов к бою и бросает вызов Путину и его росгвардейцам. И это очень полезно для Украины. Потому что Макрон также хочет, чтобы "он и был сопротивление".

Но почему? Что случилось? Кто укусил Макрона?

Проще всего было бы сказать, что его укусил Путин. Фигурально. Когда читал ему 5 часовые лекции по скучной истории. И Макрон сейчас рад отомстить российскому диктатору.

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Но ведь наверняка нет. Макрон же должен иметь и рациональные. Политические причины.

Скорее всего это выборы. В европарламент. Которые еще раз ярко подчеркивают, какой великий стратег Путин и как он всех переиграл.

О чем речь? Сейчас в Европе есть рост популярности правых радикалов. Что беспокоит. Почему они становятся более популярными? Они продают страх. Страх, это, на самом деле, лучший инструмент воздействия на людей. И вот право радикалы пугают людей в Европе наплывом мигрантов, исламизацией. Это действенно. И это находит отклик в самых глубоких точках человеческой души, а точнее ДНК. Потому что "свои против чужих". Эволюционный механизм. И люди боятся. И поэтому готовы голосовать за правых.

Какой ответ? Еще больший страх. Страх войны. И здесь интересы политиков и Украины совпали. Что может напугать людей еще больше, чем мигранты, чем чужаки? Война. Чужаки с оружием. Дикие варвары с Востока. Этот страх должен быть даже сильнее. Или, по крайней мере, альтернативным. Мы не знаем, планирует ли Путин напасть на Европу или нет. С ним произойдет. Он может и это хотеть. Хотя ресурсов для этого у него физически нет. Но и нападение на Украину было не рациональным в нашей логике. И кто знает что там подсказывает Путину логика имперца. Планирует он или не планирует, но его поведение позволяет говорить, что он может напасть. А значит представляет угрозу рядовым жителям континента. А значит они могут этого бояться. И значит можно возглавлять движение сопротивления. И набирать электоральные баллы. А выборы в Европарламент уже близко.

Вот так и совпали интересы Макрона и Украины. Тем более, что поддержка Украины не только в интересах лично Макрона, но и Франции как государства. Как и ЕС.

К тому же, Макрон всегда хотел быть лидером ЕС. И не может себе позволить, чтобы Шольц, который в последнее время очень сильно помогает, а сама Германия де-факто взяла на себя лидерство в последние месяцы по организации увеличенной поддержки Украины и европейской интеграции Украины (да, есть Таурус, но это отдельная история, исключение на фоне очень активной помощи немцев по всем остальным возможным направлениям), был более крутым пацаном, чем Макрон. Очень нравится такое изменение подхода. Потому что 2 года назад эти ребята соревновались, кто раньше позвонит Путину. Теперь эта конкуренция играет на руку Украине. И будет играть. Потому что развернуть этот корабль ЕС, корабль бюрократии, уже не под силу никому. И даже правые, приходя к власти или выигрывая выборы, остаются на позиции поддержки Украины и противостоянии России. Потому что для правых всегда лучше эксплуатировать два страха, чем только один.

И как символично выглядит очередной провал стратегии Путина. Он надеялся, что угроза войны с Россией и экономические причины заставят европейцев отказаться от поддержки Украины. Хотел заморозить Европу. Запугать. Его карманный карликовый алкоголик Медведев этим занимается без остановки, разве что делает перерывы на употребление допинга. А результат оказался обратным. Оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем. Оказалось, что страх перед Россией не заставляет бросить Украину, а может обеспечить как интересы Макрона и других политиков, так и обеспечить увеличение поддержки для Украины. Которая наращивается. И будет наращиваться. Потому что становится мейнстримом в Европе.

Цинично? Да пожалуйста. Главное, что это помогает Украине.

Кто такой Сергей Фурса Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.

Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов. Профессиональная карьера: Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008; Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008; Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.; Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

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