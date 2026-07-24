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Кто теряет электорат из-за стремительного взлета нового фаворита: анализ Фесенко

Владимир Фесенко
24 июля 2026, 08:48
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Политолог объяснил, почему доверие к Зеленскому и поддержка Федорова не противоречат друг другу, а стремительный рост рейтинга ушедшего в отставку министра больше всего бьет по позициям президента и главы разведки.
Михаил Федоров
Михаил Федоров / Фото: УНИАН

Публикация данных опроса Социологической группы "Рейтинг" о влиянии отставки Михаила Федорова с поста министра обороны на рейтинги ключевых политических фигур вызвала немалый ажиотаж и разнообразные интерпретации. Политолог Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента", проанализировал эти данные и обратил внимание на несколько парадоксов: одновременное доверие к Зеленскому и поддержку Федорова, перераспределение голосов между фаворитами гонки и скачок доверия к бывшему министру. По его мнению, наибольшие риски от появления нового игрока сейчас возникают именно для президента и главнокомандующего разведки. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Главный вывод - Михаил Федоров вошел в узкий круг главных фаворитов предстоящих выборов. И это действительно так. Было три главных фаворита - Зеленский, Залужный и Буданов. Сейчас к ним присоединился Федоров, который даже опередил Буданова.

Но нужно учитывать, что нынешние рейтинги отражают информационный и общественно-политический ажиотаж вокруг Михаила Федорова и его увольнения, и нужно дождаться относительной стабилизации политической ситуации, чтобы оценить рейтинговые тенденции в более спокойных условиях. Во-вторых, нынешняя рейтинговая ситуация противоречива и, скорее всего, переходна.

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Обращу внимание на парадоксы нынешней рейтинговой ситуации и на то, для кого появление Федорова в кругу потенциальных фаворитов создает наибольшие проблемы.

Наиболее заметный и важный парадокс заключается в том, что, хотя 72% респондентов не поддержали увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны, в то же время 59% опрошенных доверяют президенту Зеленскому. А это означает, что немало людей одновременно и осуждают увольнение Федорова, и продолжают доверять президенту, который уволил Федорова. На самом деле это традиционная и типичная амбивалентность политических взглядов многих украинцев, особенно сторонников Владимира Зеленского. Но это также свидетельствует о переходном характере нынешней политической ситуации. Немало украинцев, которые положительно относятся одновременно и к Зеленскому, и к Федорову, ждут, что будет дальше: а вдруг Зеленский и Федоров помирятся и договорится о возобновлении сотрудничества. А вот если не договорится? Тогда будет как при разводе родителей – трудно выбирать между папой и мамой. Многие люди будут поддерживать кого-то больше, но одновременно будут сохранять определенные симпатии и к другому участнику этой конфликтной пары.

Вот где приходится выбирать кого-то одного - это на выборах, в первую очередь на президентских. У кого Федоров, которого, по-видимому, впервые включили в список потенциальных кандидатов на пост президента Украины, отнял голоса? В данном случае корректно сравнивать именно с предыдущими опросами соцгруппы "Рейтинг". В июне 2026 г. эта исследовательская организация проводила крупное исследование по заказу IRI (Международного республиканского института), в котором, в частности, спрашивали и об электоральных симпатиях респондентов.

Давайте сравним.

За президента Зеленского в июне готовы были проголосовать 32% респондентов, в июле во время конфликта вокруг М. Федорова - 22,3%. То есть президент потерял около 10% голосов.

За Валерия Залужного в июне готовы были проголосовать 16% респондентов, в июле - 14,9%. Снижение - около 1% (в пределах статистической погрешности, которая для этого исследования составляет не более 3,1%).

За Кирилла Буданова в июне готовы были проголосовать 11% респондентов, в июле - 7,2%. Снижение - около 4%.

Для интереса упомяну также рейтинги Александра Усика. За него в июне были готовы проголосовать 4% респондентов, в июле - 5,9%. То есть наблюдается рост рейтинга примерно на 2%.

Других участников списка президентской гонки не упоминаю. У них рейтинги менее 5%, и они в большинстве случаев либо существенно не изменились, либо немного снизились. Правда, появился ещё один новый участник этого списка – мэр Харькова Игорь Терехов, за которого готовы проголосовать 4,3% опрошенных.

Михаил Федоров, по данным опроса в июле, набирает 13,4% и сразу выходит на третье место в президентской гонке, почти вдвое опережая Буданова и приближаясь к Залужному.

Очевидно, что Федоров набрал свои голоса прежде всего среди бывших сторонников Зеленского, Буданова и лидеров парламентской оппозиции. Также можно предположить, что несколько процентов бывших сторонников Зеленского и Буданова могли перейти на сторону Усика и Терехова. Но главный бенефициар нынешних политических событий - именно Федоров. Хотя его сторонники, по-видимому, ожидали, что он должен опережать всех, включая Зеленского. Однако электоральные симпатии, как правило, так быстро и так радикально не меняются.

В дальнейшей рейтинговой гонке (при вероятном участии Федорова) наибольшие риски, на мой взгляд, возникают для Зеленского и Буданова, у которых произошел наибольший отток голосов. Для Залужного это скорее риск обострения борьбы за выход во второй тур. Однако, похоже, что электораты Залужного и Федорова не очень пересекаются. Сторонники Федорова - преимущественно представители молодого поколения. Наибольшие риски сейчас возникают для Буданова, который теряет статус "электорального джокера" и опускается в президентской гонке на четвертое место с результатом менее 10%.

В заключение обращу внимание на ещё один рейтинговый парадокс. По данным исследования соцгруппы "Рейтинг" за последнюю неделю уровень доверия к Михаилу Федорову вырос с 35% до 65%. Но здесь нужно учитывать важный нюанс. Скорее всего, в предыдущем опросе немало респондентов либо "не слышали" (это вариант ответа в опросе) о Федорове, либо выбирали ответ "трудно ответить" (то есть не могли оценить его деятельность). Отсюда и такой взрывной скачок доверия. Громкий резонанс вокруг отставки Федорова, которую восприняли как несправедливое решение, резко привлек внимание к его личности. Однако даже на фоне этого резонанса 18% респондентов не слышали о Федорове. Он ещё не обрёл общенациональную узнаваемость. Некоторые коллеги со ссылкой на данные закрытых исследований говорят, что в начале июля 40–45% украинцев "не слышали" о Федорове. По данным опроса КМИС (Киевского международного института социологии) в мае 2026 г. Федорова не знали 22% респондентов.

Кстати, по данным вышеупомянутого опроса соцгруппы "Рейтинг" в июне 2026 г. 60 % респондентов одобряли деятельность министра обороны Федорова (26 % - полностью одобряли, 34 % - скорее одобряли), 18 % - не одобряли, 23 % сказали, что им трудно ответить. Вы, наверное, удивитесь, но согласно тому же исследованию 60% респондентов одобряли и деятельность Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В опросе КМИС в мае 2026 г. наблюдалась похожая ситуация: 50% респондентов доверяли Федорову (не доверяли - 21%), Сирскому доверяли 52%, однако и не доверяли - 36%.

Вот вам ещё один парадокс. В мае и июне 2026 г. доверие к Федорову и Сырскому было примерно на одном уровне. Одна неделя в июле всё изменила.

Определённые изменения в рейтинге доверия в июле произошли не только у Федорова. Похоже, что некоторое снижение уровня доверия произошло у Зеленского (ему доверяют 59% респондентов) и Буданова (уровень доверия – 62%). Неизменным лидером по этому показателю остается Валерий Залужный, которому доверяют 70% опрошенных.

С высокой вероятностью в ближайшее время появятся данные и других опросов. Тогда будет и больше материала для сравнений.

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О личности: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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