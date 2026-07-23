Кремль перешел красную линию: Россию подозревают в атаках на ЦРУ - Невзлин

Аналитик указывает на данные Reuters о возможном участии России в наведении иранских дронов на объекты ЦРУ в Персидском заливе.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Reuters ознакомилось с разведывательным документом, в котором говорится, что Россия "вероятно" помогала наводить иранские дроны на объекты ЦРУ в Персидском заливе, включая станцию в посольстве США в Эр-Рияде. Эксперт Леонид Невзлин разбирает эту схему - модифицированные "Шахеды" с российской системой "Комета-М" - и указывает, что речь может идти уже не о партнёрстве Москвы и Тегерана в целом, а о целенаправленной помощи в поражении объектов американской разведки. В колонке он также обращает внимание на политический контекст: встречу Рубио с Лавровым в Маниле и позицию Трампа по Украине. Публикуем его мнение на языке оригинала.

Американские спецслужбы расследуют, помогала ли Россия Ирану наводить дроны на объекты ЦРУ в Персидском заливе. Как минимум два объекта были поражены - в том числе станция ЦРУ в американском посольстве в Эр-Рияде. Один из западных разведывательных документов, с которым ознакомилось агентство Reuters, содержит вывод: Россия "вероятно" сыграла роль в наведении ударов.

В схеме, судя по всему, используются модифицированные иранские дроны "Шахед" с российской навигационной системой "Комета-М" - значительно более точной и труднее поддающейся подавлению, чем иранская. Первый дрон пробивает брешь в стене. Второй влетает в неё и детонирует.

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Двое американских солдат погибли в Иордании от иранских баллистических ракет - и аналитики теперь задаются вопросом, были ли там тоже российские данные о целях.

Соучастие двух террористических режимов не секрет. Россия снабжает Иран разведданными, технологиями, навигационными системами и - возможно - данными о расположении секретных американских объектов.

Но если выводы разведки верны, то речь уже не о российско-иранском партнёрстве в общем смысле. Речь о том, что Москва целенаправленно помогает поражать объекты американской разведки. Это качественно другой уровень участия.

При этом госсекретарь Марко Рубио встречается с Лавровым в Маниле, а Дональд Трамп по-прежнему не считает помощь Украине первостепенной задачей. Последствия видны уже не только на европейском фронте, но и на ближневосточном.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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