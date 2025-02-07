Кто стоит за взрывами возле ТЦК?

Не стоит спешить с публичной реакцией и с заявлениями о преступлениях.
Всегда через день-два открываются интересные подробности, которые могут показать ситуацию с другой стороны.
Вот и теперь, к взрывам возле ТЦК возможно причастна РФ, как заявляют компетентные органы, а целью недавнего резонансного убийства вероятно было - спасти родственника сожительницы не от насилия в ТЦК, а от попадания на фронт.
То есть, это были преждевременные выводы о прямой связи между нарушениями, которые, к сожалению, имеют место в работе ТЦК, и убийством и взрывами.
Надо во всем разобраться.
Но в любом случае. Очевидны три вещи:
1. тцк выполняют одну из ключевых ролей в обороноспособности во время военного положения. Но им есть над чем работать и нарушение прав людей - вещи недопустимые;
2. убивать или наносить телесные повреждения нашим военным - это позор. И очень опасная для общества история;
3. одна из ключевых задач врага - сорвать мобилизацию.
Кто такая Анна Маляр
Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
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