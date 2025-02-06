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Трамп организует Ривьеру не только в Газе

Игорь Эйдман
6 февраля 2025, 19:10
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И везде он построит Трамп Тауэры. В Гренландии они будут изо льда, а в Газе - из песка.
Трамп организует Ривьеру не только в Газе
Трамп и его заявления / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Знаете зачем Трампу Гренландия? Он переселит туда палестинцев из Газы (это настолько же реалистично, как вариант Иордании или Египта), а потом устроит в прибрежной зоне Гренландскую Ривьеру, пятизвездочные отели, казино и, конечно же, самые длинные комфортабельные пляжи.

А на месте Газы он устроит, как и обещал, другую, Газанскую Ривьеру. Это будет зона экстремального отдыха. Среди услуг для любителей приключений будут отражение нападения террористов и бег по тоннелям в поисках незаминированного выхода.

И везде он построит Трамп Тауэры. В Гренландии они будут изо льда, а в Газе - из песка.

видео дня

А ещё он введет таможенные пошлины на лед из Канады и песок из Мексики. В виски в американских барах будут класть только гренландский лед от The Trump Organization. В страхе перед такими разорительными пошлинами, Канада тут же присоединится к США в качестве нового штата. Мексика тоже попросится в Штаты. Трамп ее вначале примет, а потом объявит всех мексиканцев нелегальными эмигрантами и сошлет в концлагерь на базу в Гуантанамо. А в Мексике поселит эскимосов из Гренландии, чтобы не мешали ему добывать лед для виски.

Также Трамп прикажет Саудовской Аравии и Кувейту опустить цены на нефть и это позволит американским нефтяникам повысить на нее цену, чтобы было выгоднее "бурить, детка, бурить".

Ну и, конечно, он остановит войну, по нынешней линии фронта, чтобы получить от Украины редкоземельные металлы, которые находятся на оккупированной Россией территории…

Бред, скажите вы. Но не больший, чем его реальные заявления.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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