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Кто стоит за налётом на Москву

Александр Коваленко
31 мая 2023, 06:20
192
Есть ли у Пригожина и подчинённых ему ЧВК "Вагнер", а так же непосредственных кураторов из фсб, возможность запускать БПЛА из Подмосковья? Разумеется.
Пригожин
У Пригожина есть возможность запускать БПЛА из Подмосковья, говорит Коваленко / фото: скриншот из видео

Атака дронов на москву...

Как известно, неустановленной стороной, на столицу россии был совершён налёт дронов. Российские официальные лица сразу же поспешили обвинить в этой атаке Украину??, не предоставив при этом ни одного непосредственного доказательства.

Так же, мо рф заявило о том, что было сбито все 8 неустановленных БПЛА, хотя в российских СМИ сообщалось о том, что было зафиксировано пролёт то 31, то 25 дронов. То есть, цифры значительно разнятся и мо рф, которому верить - себя не уважать, явно пытается занизить степень сегодняшнего налёта.

видео дня

Кроме того, интересный момент - по заявлениям того же мо рф 3 дрона были сбиты посредством РЭБ. Именно столько дронов врезалось в жилые дома в подмосковье. То есть, сбив дроны с курса полёта средствами РЭБ, а не огневого поражения, российские военные направили их на российские жилые дома.

Но куда интереснее всё же разобраться, а и вправду, что это было?

И тут я бы хотел вам напомнить про инцидент с ударом двух дронов по крыше кремля накануне 9 мая. Тогда тоже в данном инциденте российские официальные лица обвинили Украину. Но был интересный нюанс.

3 мая изданию Financial Times инцидент с кремлём прокомментировал так называемый директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, заявивший о том, что БПЛА, ударившие по кремлю, могли запускаться из подмосковья, что позволило им обойти ПВО!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Для тех, кто не знает, кто такой Руслан Пухов, то поясню - это офицер российского ГУ ГШ вс рф (ГРУ) который занимается пропагандой в экспертной среде, посредством своего издательства ЦАСТ, а так же курирует по всему миру сеть пророссийских военных "экспертов" и "аналитиков".

Странно, что Financial Times взяло комментарий именно у Пухова по этому инциденту, с учётом его бэкграунда, но всё же оно оказалось полезным. Не смотря на то, что Пухов говорил о неких партизанах, он озвучил то, что в первую очередь пульсирует в стенах структуры на которую он работает - ГРУ.

Теперь, по москве реализуется налёт ещё большим количеством дронов, 8 или 25, без разницы, главное факт, что если это Украина, то такой массовый рой смог пролететь сотни километров до российской столицы абсолютно беспрепятственно. То есть, какой звучит из всего этого вопрос?

Правильно... ШОЙГУ??? ГЕРАСИМОВ??? ГИДЕ ПЭВЭО??? И вот тут всё становится на свои места. Есть ли у пригожина и подчинённых ему ЧВК "Вагнер", а так же непосредственных кураторов из фсб, возможность запускать БПЛА из подмосковья? Разумеется. Могут и не исключено, что делают.

Абсолютно не исключаю, что этот налёт на москву - это внутренний фактор обострения конфронтации между силовыми структурами, фсб и мо рф. И очередное агрессивное брюзжание пригожина в адрес шойгу и герасимова тому лишь подтверждение.

Что тут скажешь. Болеем за обе стороны!

Источник

война в Украине Александр Коваленко Евгений Пригожин
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