Кто стоит за "храбрым" Пригожиным?

Пригожин получит возможность для развития своей политической карьеры после распада России.

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Вероятно, за Пригожиным стоят братья Ковальчуки / фото: скриншот из видео

Преемника у Путина вообще не будет, а амбиции Пригожина будут отторгнуты чиновническим аппаратом. Пригожин бросил вызов глубинному государству, объявив войну генералам, чиновникам, министрам и другим госслужащим – они не примут Пригожина.

Пригожин сможет реализовать свои политические амбиции, если система власти в России чудом сохранится – тогда он может создать партию. Пригожин может завести своих людей в парламент, как это сделал "господин Ж" (Жириновский, - ред.) в рамках выборов в Госдуму РФ, которые состоялись 12 декабря 1993 года. Партия ЛДПР получила 23% голосов. Думаю, Пригожин может повторить этот успех. Впрочем, до парламентских выборов еще много времени.

Кто такой Игорь Яковенко видео дня Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Что касается президентских выборов, там решение будет принимать исключительно Путин. Если Путин сумеет сохранить свой режим и доживет до выборов, он сам подберет себе оппонентов, и я не думаю, что среди них будет Пригожин.

На мой взгляд, Пригожин получит возможность для развития своей политической карьеры после распада России – на территории, которая станет одним из обломков РФ. Возможно, Пригожину удастся заявить о своих политических амбициях определенной части российского населения.

Пригожин действует в рамках ситуативных союзов. До поры до времени его союзником был Кадыров. Говорят, у него были переговоры с главой Росгвардии Золотовым о союзе с МВД. Пригожин может создать временный союз, в том числе с кем-либо из действующих российских губернаторов.

Вероятно, за Пригожиным стоят братья Ковальчуки – узкий круг наиболее приближенных к телу Путина. Есть такая информация, однако в настоящий момент проверить ее невозможно.

Пригожин не будет создавать долгосрочных партнерств и заинтересован только в ситуативных союзах, которые намерен формировать по ситуации. Исключение – партнерство с Путиным, который является для Пригожина серьезной фигурой.

Игорь Яковенко, специально для Главреда