Заметки на полях польских выборов не о польских выборах.
Раньше много писал о нашей "торговой шизофрении":
Торгуем с теми, с кем не дружим (Китай, Египет); дружим с теми, с кем почти не торгуем (США, Британия).
И самое удивительное, что это никого, кроме меня не волнует.
В логичных странах, разумеется, все наоборот.
Рынок США стал локомотивом для послевоенных Кореи, Германии, Японии.
А рынок Германии стал локомотивом для постсоциалистической Польши.
Кто станет локомотивом для Украины?
Неужели Китай, покупающий нашу кукурузу?
А теперь к польским выборам.
У нас формируется еще одна шизофрения - идеологическая.
Базовая, официальная идеология у нас правая, консервативная. По факту общественного дискурса, а не по названию.
Назвать можно как угодно, хоть идеологией "прикольных элит" как в известном фильме.
Кстати, левая идеология у нас почти бранное, срамное явление.
А поддерживают нас в Европе и США в основном левые.
А правые - зачастую поддерживают РФ и Путина. Прямо или по умолчанию.
Орбан, Альтарнатива для Германии, Марин Ле Пен во Франции, Эдоган в Турции, трампистское крыло "мага" в США, Конфедерация Польше.
Все это либо прямые симпатики Путина, либо люди, играющие на противоречиях геополитики как Эрдоган.
В то же время, левые, как правило, поддерживают Украину за редким исключением (Фицо в Словакии).
В общем, ультраправой Украине будет сложно найти общий язык с изрядно полевевшей Европой.
В США ситуация несколько проще для нас: американцы считают, что "нам с украинцами не жить" и многие моменты общественной антропологии в Украине их просто не интересуют (кроме прав ЛГБТ и гендерной политики).
То есть, к экономической, торговой, политической "нестыковке" добавляется еще идеологическая.
Сами выборы в Польше стали для меня очередным признаком "безумия политиков" в 21 веке.
Вроде у поляков уже есть все, о чем грезят в Украине: жесткая национальная и религиозная идентичность, монолингвистичность, членство в ЕС и НАТО, геополитическая определенность.
Но вот проходят выборы и Качинский говорит в отношении Туска: "Мы не дадим предать и уничтожить Польшу".
Кому? Туску? Президенту Европейского совета и самому "длинному" премьеру Польши?
А Туск отвечает Качинскому: "Закончились темные времена".
Какие темные времена? Самого динамичного роста ВВП и экономического развития, когда Польша вошла в клуб развитых стран мира?
Я же говорю, эра политического безумия.
Ну и завершая пост.
Думаю с поражением ПиС в Польше завершится эра бурного экономического развития.
В 2024 году ситуация там в части развития экономики начнет динамично меняться к худшему.
Быстрое сворачивание модели экономического национализма всегда завершается "схлопыванием".
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.