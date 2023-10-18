Сами выборы в Польше стали для меня очередным признаком "безумия политиков" в 21 веке.

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Польша и споры по зерну / Коллаж Главред, фото pixabay

Заметки на полях польских выборов не о польских выборах.

Раньше много писал о нашей "торговой шизофрении":

Торгуем с теми, с кем не дружим (Китай, Египет); дружим с теми, с кем почти не торгуем (США, Британия).

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И самое удивительное, что это никого, кроме меня не волнует.

В логичных странах, разумеется, все наоборот.

Рынок США стал локомотивом для послевоенных Кореи, Германии, Японии.

А рынок Германии стал локомотивом для постсоциалистической Польши.

Кто станет локомотивом для Украины?

Неужели Китай, покупающий нашу кукурузу?

А теперь к польским выборам.

У нас формируется еще одна шизофрения - идеологическая.

Базовая, официальная идеология у нас правая, консервативная. По факту общественного дискурса, а не по названию.

Назвать можно как угодно, хоть идеологией "прикольных элит" как в известном фильме.

Кстати, левая идеология у нас почти бранное, срамное явление.

А поддерживают нас в Европе и США в основном левые.

А правые - зачастую поддерживают РФ и Путина. Прямо или по умолчанию.

Орбан, Альтарнатива для Германии, Марин Ле Пен во Франции, Эдоган в Турции, трампистское крыло "мага" в США, Конфедерация Польше.

Все это либо прямые симпатики Путина, либо люди, играющие на противоречиях геополитики как Эрдоган.

В то же время, левые, как правило, поддерживают Украину за редким исключением (Фицо в Словакии).

В общем, ультраправой Украине будет сложно найти общий язык с изрядно полевевшей Европой.

В США ситуация несколько проще для нас: американцы считают, что "нам с украинцами не жить" и многие моменты общественной антропологии в Украине их просто не интересуют (кроме прав ЛГБТ и гендерной политики).

То есть, к экономической, торговой, политической "нестыковке" добавляется еще идеологическая.

Сами выборы в Польше стали для меня очередным признаком "безумия политиков" в 21 веке.

Вроде у поляков уже есть все, о чем грезят в Украине: жесткая национальная и религиозная идентичность, монолингвистичность, членство в ЕС и НАТО, геополитическая определенность.

Но вот проходят выборы и Качинский говорит в отношении Туска: "Мы не дадим предать и уничтожить Польшу".

Кому? Туску? Президенту Европейского совета и самому "длинному" премьеру Польши?

А Туск отвечает Качинскому: "Закончились темные времена".

Какие темные времена? Самого динамичного роста ВВП и экономического развития, когда Польша вошла в клуб развитых стран мира?

Я же говорю, эра политического безумия.

Ну и завершая пост.

Думаю с поражением ПиС в Польше завершится эра бурного экономического развития.

В 2024 году ситуация там в части развития экономики начнет динамично меняться к худшему.

Быстрое сворачивание модели экономического национализма всегда завершается "схлопыванием".

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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