Кто сбил самолет в Казахстане?

Кадыровские дебилы сбили гражданский самолёт, летевший рейсом Баку-Грозный. Думали, видимо, что это украинский дрон.
Ситуация оказалась ещё хуже и подлее. Российско-кадыровское ПВО подбило гражданский самолет при подлете из Баку в Грозный, приняв его за украинский дрон.
После этого ему в Грозном посадку уже не дали, понимая, что он обречен, а послали через Каспий в Казахстан, в надежде, что он не дотянет, свалится в море и концы в воду, в прямом смысле.
Но он дотянул и преступление стало очевидно.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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