Кто подставил Залужного

Залужного действительно подставили Фото facebook.com/vzaluznyj

Я не переживаю по поводу данного конкретного решения – оно настолько тупое, что явно будет пересмотрено. Самое главное – сделать выводы. Потому что речь идёт о нашей армии и обороне в целом. А значит – о безопасности и выживании государства.

Вспоминаем историю с постановкой на воинский учёт женщин. К чему она привела? По факту оказалось, что у нас тысячи женщин готовы добровольно идти в военкоматы и призываться. И до 24 февраля и после. Служба в армии – это комфортная для многих деятельность. Тем более сейчас минимальная зарплата военнослужащего, который не участвует в боевых действиях, более 1300 баксов. Нормальное государство должно создавать мотивации для людей. Даже там, где речь идёт об исполнении долга. Историю с женщинами можно было превратить в красивую рекрутинговую кампанию. Если бы изначально заход был не через повинность, а через мотивации, все бы выиграли.

Но тогда Генштаб сделал то же самое, что и сейчас. Принял решение и скрыл его. Пока оно не вылезло и не превратилось в скандал. Скандал гасили всеми силами, решение пересмотрели и сделали более адекватным. Но имиджевый урон колоссальный.

Неделю назад Залужный разослал во все органы власти подготовленный Генштабом документ. Там стоит его подпись и визы ещё нескольких генералов. Т.е., это был целый бюрократический процесс, занявший не один день. Всё повторилось. Скрыли – спровоцировали истерику.

Когда начался скандал, защитники Залужного из числа порохоботов и других прихлебателей сходу оказали ему две медвежьих услуги.

Сначала они кричали, что всё это фейк. Чем усилили резонанс, когда стало ясно, что всё правда. Затем они начали кричать, что это происки ОП. Мол, Офис "слил" документ.

Читайте такжеЗадумка противника вполне очевиднаВдумайтесь – как можно "слить" открытый документ, который направили в 100 адресов по всей стране для применения в отношении миллионов людей? Этот документ гулял в сети уже несколько дней. Его опубликовала Запорожская военная администрация у себя на сайте.

А теперь смотрите, что произошло.

В сети разгоняют тезис, что Залужный не виноват, его подставили. Залужного действительно подставили. Но внимательно посмотрите, кто это делает. Тогда будут ясны мотивации.

Во-первых, те же порохоботы. Их схема очень простая. Они кивают на ОП и переводят бюрократический косяк с признаками коррупционной подноготной в политическую плоскость.

Им выгодно спалить главкома именно на политическом конфликте. Потому что у порохоботов есть свой сывочолый кандидат. По традиции порохоботы дали пас русским, которые начали вопить о расколе между политиками и военными.

Во-вторых, это часть окружения Залужного. Они маскируют якобы политикой свои делишки.

Вспомните историю с "фондом генерала Залужного". Главком лично о нём написал, тридцать тысяч человек лайкнули пост и хлопали в ладоши. Потом название фонда изменили и руководство армии из него вывели. Ошибку исправили.

Но ведь эту идею кто-то подсунул и главком на неё согласился. Точно также подсунули историю с разрешениями от военкомов.

Со стороны выглядит так, что в окружении Залужного есть люди, которые манипулируют им и мутят свои гешефты за его спиной. А он по каким-то причинам соглашается. Нет времени вникнуть или слепо доверяет – не суть важно.

Я не буду строить гипотезы, сколько ещё таких решений было принято. Мы видим как минимум два резонансных. Второй раз в команде Залужного не сработали фильтры, никто его не подстраховал. А в случае с военкомами была полностью провалена коммуникация.

Т.е., порохоботы сознательно сжигают конкурента. А рыбы-прилипалы думают, что таким образом защитятся. Но и те, и другие по факту выталкивают Залужного в политику.

Из этой ошибки правильный вывод может быть только один – главком должен для себя уяснить, кто на самом деле его подставляет.

Обратите внимание, что очень многие искренне не верили, что Залужный может сгенерировать настолько токсичное решение. Это следствие того, что мы сейчас некритично относимся к армии. И так надо, потому что война.

Читайте такжеРебята, идите к Путину!Но стоит помнить, что и до войны, и сейчас армия не была идеальной. Она не изменилась волшебным образом за 5 месяцев. Есть люди, которые воюют и умирают. А есть крысы в лампасах, которые продолжают мутить свои схемы, прикрываясь погибшими героями. И сейчас этим крысам падают очень жирные куски. Нельзя позволить им взять верх.

Ещё одна такая ошибка – и главком может потерять накопленное доверие. Может сложиться впечатление, что он или управляем, или не контролирует ситуацию. Этого нельзя допустить.

Потому что в нашей стране за один миг все неоднозначные решения могут превратиться в зраду. Сегодняшние почитатели будут рвать Залужного на части. Но дело не только в нём.

Сейчас все шаги трактуют в пользу военных и в минус политикам. А может случиться, что будет минус и военным, и политикам. Это прямой путь к коллапсу государства.

Генштаб должен изменить подход и начать принимать осмысленные решения. Особенно – когда это касается людей. Надо безжалостно избавиться от тех, кто зарабатывает на войне, кто тянет в армию схематоз и убожество из совкового прошлого. Надо поднимать толковых командиров.

Армия должна стать драйвером модернизации страны и общества. Иначе все подвиги, все смерти будут обесценены.