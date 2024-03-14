Кто победит на выборах в США

От этих выборов можно ожидать чего угодно.

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Александр Кочетков, Джо Байден, Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У Байдена и Трампа равные шансы. На сегодня Трамп обходит Байдена всего на 5%. Но кампания не началась, и еще не использованы все возможности кандидатов. Там еще будет и компромат, и взаимные обвинения, и скандалы. А еще с пожилыми кандидатами по дороге может что-то случиться, необязательно со здоровьем. Они могут что-то выкинуть, сами этого не ожидая, что серьезно повлияет на уровень их поддержки: они могут упасть или что-то забыть, или что-то такое с ними произойдет, что серьезным образом повлияет на мнение избирателей.

Поэтому 5%, на которые Трамп опережает Байдена, ни о чем.

Кстати, как кандидат Трамп очень специфический. Он вообще является уникальным явлением. В Соединенных Штатах еще не было такого, чтобы президент, который баллотировался на второй срок, проиграл, причем со скандалом, потому что долго не хотел признавать свой проигрыш и сейчас до сих пор продолжает рассказывать, что победу у него украли, что на самом деле он Байдена тогда победил, снова мог вернуться в качестве кандидата на главный пост. Обычно в США так: всё, на пенсию, и забыли. А тут Трамп вернулся, и его предвыборная кампания очень контроверсионная.

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Кроме того, вокруг него множество скандалов: по поводу сексуальных домогательств, бизнеса, мошенничества и так далее. И, тем не менее, человек, замешанный в такое количество скандалов, в отношении которого ведется столько судебных расследований, продолжает быть главным кандидатом в президенты.

Для США это не является обычным и типичным. И от этих выборов можно ожидать чего угодно.

Что для Украины будет означать победа Байдена, что – Трампа? Проблема в том, что мы серьезно говорим о том, кто – Трамп или Байден – будет для нас более выгодным. Нужно, чтобы было так, как в начале масштабного вторжения России, когда Украина имела стопроцентную двухпартийную поддержку, и Киеву было безразлично, кто возглавляет Штаты – демократ или республиканец, и как там меняются какие-то чиновники.

Что будет делать в случае победы Трамп? Он четко сформулировал, что хочет закончить войну как бизнесмен: изложить определенные условия Путину, определенные условия Зеленскому, а дальше, используя свое влияние, прежде всего, экономическое, достичь договоренностей. Как бизнесмен, Трамп считает, что нет ничего плохого в том, что большая корпорация, то есть Россия, поглотит маленькую корпорацию – Украину. Для него это нормальный бизнес-процесс, и можно договориться о более-менее приемлемых условиях этого поглощения. Вот что происходит, с точки зрения Трампа. Этот бизнес-подход может сыграть с нами недобрую шутку.

Надеюсь, что Трамп слишком оптимистичен относительно возможности договориться с Путиным, и Путин этот оптимизм разрушит, потому что он хочет все – всю Украину, а не какую-то ее часть. А дальше вполне может быть так, что у Трампа с Путиным не сложится, и Трамп обидится (он очень обидчивый человек). И он начнет мстить Путину. В конце концов, все может повернуться таким образом, что при Трампе поддержка Украины Штатами будет даже увеличена. При нем есть вариант, что Киев будут дожимать к переговорам на капитулянтских условиях, а есть вариант, что обиженный на Путина Трамп увеличит поддержку.

Александр Кочетков, специально для Главреда

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