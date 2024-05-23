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Кто может стать новым президентом Ирана и что нам ждать?

Илия Куса
23 мая 2024, 08:10
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В целом, я не ожидаю никаких серьёзных потрясений для иранской политической системы.
Ибрагим Раиси, крушение вертолета
Ибрагим Раиси / Коллаж: Главред, фото: Tasnimnews, Википидия

В Иране официально подтведили гибель президента Ибрагима Раиси. Несколько тезисов.

Дальше в.о. станет первый вице Мухаммед Мохбер (сторонник Раиси, консерватор и один из кураторов российского направления), а потом в течение 50 дней выборы президента.

В целом, я не ожидаю никаких серьёзных потрясений для иранской политической системы. Она достаточно устойчива к подобным вещам. Президент Ирана, формально будучи вторым человеком в стране, не имел такого влияния, чтобы своей смертью угрожать жизнеспособности государства. Он был главой исполнительной власти, довольно непопулярным и менее амбициозным, чем его предшественники.

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С другой стороны, Раиси был важной фигурой внутреннего компромисса консервативных фракций, и его гибель может спровоцировать конкуренцию между ними за нового лидера. Также могут пойти вперёд и умеренные реформаторы, которых при Раиси задвинули на задний план.

Раиси иногда называли преемником верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но в последнее время его кандидатура ставилась под сомнение из-за непопулярности и ослабления своего влияния во внутриаппаратной борьбе. Так что, я бы не стал говорить, что был потерян чуть ли не будущий глава Ирана, без которого теперь системе конец. Кандидатов на пост верховного лидера несколько, и процесс не будет парализован из-за гибели одного.

Я также не ожидаю массовых протестов оппозиционно настроенных иранцев. Несмотря на всю фрустрацию, эмоциональный фон не тот. Триггерной точкой скорее могут стать выборы через 2 месяца или смена верховного лидера.

Вряд ли что-то изменится в отношениях РФ и Ирана. По крайней мере, если президентом останется консерватор. Ситуативное партнёрство РФ и Ирана подвязано не столько к одной личности, сколько к международной обстановке, плохим отношениям с Западом и тесным связям на разных уровнях. Поэтому, смерть президента Ирана вряд ли на нас как-то отразится.

Кто может стать новым президентом?

Если брать консервативный лагерь, то избирательное поле могут подчистить для спикера парламента Мухаммеда Багера Галибафа, который баллотировался в президенты в 2017 и 2021 годах, и является тяжеловесом в этой фракции. Ещё есть не менее сильный мэр Тегерана Алиреза Закани.

Если представить, что элиты захотят воспользоваться гибелью Раиси и перезагрузить отношения с Западом и иранским обществом через возвращение умеренных реформаторов, то тут сильной кандидатурой может быть бывший глава МИД Мухаммед Джавад Зариф (один из авторов "ядерной сделки" 2015 года с США). Менее популярным, но не менее влиятельным в среде умеренных, является бывший спикер парламента Али Лариджани (его не допустили до выборов 2021 года).

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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