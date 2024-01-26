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Кто мог сбить Ил-76 вблизи Белгорода?

Сергей Климовский
26 января 2024, 19:10
Самолёт с военнопленными могло сбить белгородское ополчение.
Крушение Ил-76
Крушение Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Вооружённые силы Украины два года сбивают военную авиацию государства-агрессора и иногда им помогает российское ПВО. Особенно отличился неизвестный герой из ЧВК пригожина. До 24 января никого в Госдуме это не напрягало. Госдума логично считала, так как идёт специальная война, то потери неизбежны, и комментировать их – это обязанность шойгу, а не наша. Но 24 января Госдума вдруг взорвалась вслед за военно-транспортным самолётом РФ, упавшим вблизи Белгорода. Два года всё было хорошо, но вдруг Госдума решила, что всё настолько плохо, что надо срочно пожаловать Конгрессу и Бундестагу.

Шум из-за упавшего транспортника первой подняла именно Госдума. Подняла чётко по регламенту. Сначала с докладом выступил депутат картополов из её военного комитета. Он сообщил, ссылаясь на свои источники в Интернете, что украинское ПВО сбило немецкими или американскими ракетами транспортник Ил-76, якобы вёзший в Белгород 65 бойцов ВСУ для обмена пленными. Второй транспортник, везший ещё около 80 бойцов ВСУ от ужас развернулся и улетел в неизвестном направлении. Негодование картополова было безмерным. Он заявил, что "киевский режим" совершил чудовищное преступление, чем сорвал обмен пленных и поэтому обменов больше не будет никогда.

На следующий день 25 января картополов взял назад свои слова, что обменов не будет никогда, и заявил, что они будут продолжаться, несмотря ни на что, так как "путин" не может оставить "наших мальчиков" в плену. Особенно, когда он готовится к голосованию. Ритуальная служба по выборам "путина" при кириенко явно дала по голове картополову и потребовала не пугать воинство с его родственниками перспективой находиться в плену вечно или до смерти "путина".

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После доклада картополова о падшем самолёте начальник Госдумы володин предложил направить письма в Конгресс и Бундестаг, как к странам производителям ракет для ВСУ, с требованием к их депутатам немедленно объявить импичменты Байдену и Шольцу. Но он не предложил проект такого письма, поэтому Госдума ничего не приняла и не отправила. Когда Думе предлагают просто подумать, то она и думает, а думать может вечно.

Думание осложняется ещё и тем, что министерство шойгу не сказало, чьей ракетой был сбит транспортник. Поэтому у Госдумы есть отмазка, пусть сначала шойгу скажет, были ли две ракеты, якобы попавшие в него, американскими или немецкими, чтобы знать куда писать – в Вашингтон или в Берлин. Теперь у шойгу есть новая головная боль – найти обломки импортных ракет и доказать, что они из-под Белгорода. Советско-российские, по очевидным причинам, не подходят.

Шойгу, похоже, не в восторге от этой затеи Кремля с ракетами и военнопленными, и предпочёл бы просто сообщить, что под Белгородом упал самолёт, изготовленный 50 лет назад. Упал сам, никто его не сбивал. Упал по причине технической неисправности. Такое случалось уже не раз.

Из трёх версий – самолёт упал из-за неисправности или ошибки пилота, или из-за дружественного или недружественного огня, первая выглядит наиболее вероятной. Но вполне вероятно, что идущий на посадку самолёт могло сбить белгородское ополчение по охоте за дронами и шпионами, а не армейское ПВО. Ополчение не знало об обмене в этот день пленными и режиме открытого неба и тишины. Но ополчение знало, что расейские самолёты так низко и группами не летают. Ополчение решило, какие крупные и наглые украинские дроны, пульнуло по ним из чего было, и ждало орденов от шойгу.

Упал транспортник от старости, когда у него отвалился хвост, или был сбит бдительным белгородским ополчение, пусть решают специалисты. Но это наиболее вероятные версии, поскольку представитель ГУР Андрей Юсов и ведомство шойгу категорично утверждают, что украинские и российские ПВО были предупреждены об обмене и получили команду не стрелять. Так как в обмене все были заинтересованы, то его величество случай самая вероятная версия падения Ил-76.

Что перевозил этот транспортник – непонятно. Те, кто изучал фото с места его падения, говорят, что не видно тел погибших военнопленных, но и о скоплении ракет, которые он мог перевозить, тоже не говорят. Наиболее вероятно, что пленные летели на двух других транспортниках марки Ан и не пострадали. Что было на Ил-76 пока можно только гадать. Не исключено, что Москва под прикрытием двух транспортников с пленными доставляла на нём некий военный груз. Затем с Ил-76 произошла какая-то случайность и он упал, а оба Ана, по словам Москвы, резко набрали высоту и улетели подальше от Белгорода.

В Кремле решили, раз самолёт внепланово упал, то не пропадать же добру, записали его на счёт украинского ПВО и стали использовать для подпитки крупномасштабного ИПСО, начатого 31 декабря с созыва Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода расейским ПВО.

Совбез ООН 31 декабря знаменит тем, что на нём Москва впервые пыталась добиться на международной площадке осуждения Украины. Так как обвинить Украину в нападении на РФ нельзя, то небензя пытался обвинить в военном преступлении – обстреле Белгорода, где как он утверждал, нет ни одного военного объекта. У небензи ничего не получилось, даже представитель Китая предложил РФ прекратить войну, вывести войска, и не держать за идиотов членов Совбеза. Это было тихое фиаско РФ на Совбезе, которое стало совсем унизительным, когда окончательно выяснилось, что Белгород пострадал от огня своих защитничков.

Это был первый случай в истории, когда "россия" созывала Совбез ООН с криком "Меня обстреливают". Москва могла начинать кричать это и требовать созывов Совбезов ещё с лета 2022 г., когда стала сообщать об украинских дронах и одиночных снарядах. Но она полтора года этого не делала, даже во время перестрелок вокруг Шебекино. Вероятно, потому, что считала это оскорбительным для своего военного мундира. Как на фоне этого расейской армии ходить по Африки и предлагать свои военные услуги, если она не может защитить даже Шебекино. Но в конце декабря 2023 г. в Кремле что-то изменилось, был созван Совбез по Белгороду, на котором РФ попыталась переодеться из агрессора в жертву.

Сейчас Москва делает вторую такую попытку переодеться, используя упавший самолёт. Эту операцию она сочиняет на ходу, на второй день после внезапного вызова в Нью-Йорк лаврова для дачи объяснений, когда начнётся транзит "путина" в гроб. Так как Байден требует назвать конкретные сроки, а Кремль это сделать не может или не хочет, то очень удобно ухватиться за упавший военный транспортник якобы с пленными, сделать из него ещё одну вселенскую геополитическую катастрофу и уйти от ответа о сроках. Москва как обычно пытается соскочить с темы и превратиться из обвиняемой в обвинителя.

Поскольку это операция создаётся на ходу, то сразу полезли мелкие ляпы – картополов чуть не убил рейтинг "путина" отменой обменов пленными, володин пришёл в Госдуму без проекта письма и даже управделами кремля кириенко не знает, куда направлять жалобу в Вашингтон или в Берлин. А есть ещё Лондон и Париж, которые тоже передают зенитки и ракеты ВСУ. Список стран, помогших Украине закрыть небо, можно и расширить. Совсем уж нелогично, что шойгу о падении самолёта сообщает позже Госдумы, резко вышедшей из летаргического предвыборного сна, в котором даже кандидат от КПРФ не рискует сказать, что он надеется выиграть выборы.

Ключевые слова в этой информационной операции – импортные ракеты в Украине и военнопленные.

Москва смогла вывести её в топ новостей, добиться заседания Совбеза и раскрутить тему импортных ракет с выпадами против Байдена и Шольца только в результате своего утверждения о наличие на борту пленных военнослужащих ВСУ и их гибели. Но так как Кремль сооружал эту информационную комбинацию на ходу, то не успел просчитать все негативные для себя последствия.

В заключение разумно порекомендовать Москве отпустить Белгородскую области на волю, пока ПВО, ополченцы, армия и полиция РФ там всё не изрешетили.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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война в Украине Ил-76 Сергей Климовский
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