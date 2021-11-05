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Ксерокопия и сказка: почему госбюджет-2022 нереалистичен

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

5 ноября 2021, 06:00

Слепое копирование бюджета-2021 обернется необходимостью ходить по всему миру с протянутой рукой для того, чтобы латать неожиданно большие дыры в бюджете.

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Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2022 год/ua.depositphotos.com

Судя по принятому в первом чтении проекту государственного бюджета на 2022 год, правительство разработало его по самому легкому принципу. То есть взяли бюджет текущего года, добавили к каждой статье показатель инфляции (где-то больше, где-то меньше) и вышел проект бюджета на следующий год, потому что структура доходной и расходной частей практически ничем не отличается от проекта на текущий год.

Соответственно, как и в прошлых годах это - бюджет сказки, а не реалий. Еще не понимая когда закончится эта волна пандемии, будет ли следующая и экономические ограничения, с ней связанные, правительство закладывает слишком сказочные макропоказатели - и рост ВВП до почти 4%, и снижение инфляции, и уменьшения дефицита бюджета.

То есть правительство становится на те же грабли, что и в этом году, что обернется необходимостью ходить по всему миру с протянутой рукой для того, чтобы латать неожиданно большие дыры в бюджете.

Именно это начинается с разработки нереалистичного бюджета как такового. Поэтому и имеем ксерокопирование, вместе с которым копируется ошибка - построение бюджета на слишком сказочном уровне.

К тому же, существенным недостатком проекта бюджета является то, что в нем нет никакой информации относительно тарифов на энергоносители. С одной стороны, правительство вроде пообещал, что цены не изменятся до конца отопительного сезона - мол, долгосрочные и краткосрочные контракты уже заключены, в них зафиксированы цены и, независимо от того, что происходит на европейских хабах, цена на газ уже не изменится. Но действительно ли это будет так, мы увидим только в процессе отопительного сезона, когда поступят первые платежки. Потому что, во-первых, мы сможем сравнить их с прошлогодними, а во-вторых, понять, какие именно цены там заложены и на электричество и на газ.

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Читайте такжеВместо медицины и науки - на внешний долг: что не так с проектом госбюджета-2022Стоит заметить, что этот проект - еще не окончательная версия. Ведь традиция бюджетного процесса такова, что между первым и вторым чтением важные показатели могут претерпеть существенные изменения, причем как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Особенно часто такую корреляцию делают после переговоров с МВФ, когда приезжает миссия МВФ, берет проект бюджета и начинает "видоизменять" отдельные статьи. Не исключено, что то же самое может произойти и сейчас. Поэтому стоит дождаться окончательного принятия бюджета и уже тогда делать выводы о том, что ожидать в следующем году в плане социальных расходов.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

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МВФ Андрей Новак новости Украины Госбюджет-2022
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