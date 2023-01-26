Прямо завтра, если он даже вернется к границам 1991 года, он может представить себя спасителем Отечества, того самого, которое в опасности.

Крыса, загнанная в угол, все еще может найти выход, считает Невзлин / скрин

Крыса, загнанная в угол, все еще может найти выход. Даже вполне в каком-то смысле выход достойный. Надеюсь, троечник Путин, наконец, допетрит, как он может выбраться из угла, куда сам себя и загнал.

У него есть прекрасный исторический пример — Саддам Хусейн. Конечно, пока еще не образца 2006 года, а гораздо раньше — 1991.

После "Бури в пустыне" внутри Ирака у Хусейна все было отлично. Он ведь спас свой народ от США и НАТО — какая разница, что позорно убежал из Кувейта. Вот и Путин, защитник России, отец родной, тоже может спасти свой преданный народ.

Прямо завтра, если он даже вернется к границам 1991 года, он может представить себя спасителем Отечества, того самого, которое в опасности.

Сегодня же он подтвердил ровно это, объявив в очередной раз, что цель войны — "прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях".

Отведет опасность, якобы нависшую над зомбированным населением, уберет с крыш ПВО, всех спасет и ему все простят. И даже, уверен, возвращение Крыма Украине теперь простят.

И в глазах благодарного народа он войну выиграет. И будут слагать песни в его честь, а на кирпичных заводах каждый десятый кирпич будет клеймен "Построено в эпоху Владимира Путина".

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