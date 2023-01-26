glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Крыса, загнанная в угол, все еще может найти выход

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

26 января 2023, 19:20
Прямо завтра, если он даже вернется к границам 1991 года, он может представить себя спасителем Отечества, того самого, которое в опасности.
Владимир Путин
Крыса, загнанная в угол, все еще может найти выход, считает Невзлин / скрин

Крыса, загнанная в угол, все еще может найти выход. Даже вполне в каком-то смысле выход достойный. Надеюсь, троечник Путин, наконец, допетрит, как он может выбраться из угла, куда сам себя и загнал.

У него есть прекрасный исторический пример — Саддам Хусейн. Конечно, пока еще не образца 2006 года, а гораздо раньше — 1991.

После "Бури в пустыне" внутри Ирака у Хусейна все было отлично. Он ведь спас свой народ от США и НАТО — какая разница, что позорно убежал из Кувейта. Вот и Путин, защитник России, отец родной, тоже может спасти свой преданный народ.

Прямо завтра, если он даже вернется к границам 1991 года, он может представить себя спасителем Отечества, того самого, которое в опасности.

Сегодня же он подтвердил ровно это, объявив в очередной раз, что цель войны — "прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях".

Отведет опасность, якобы нависшую над зомбированным населением, уберет с крыш ПВО, всех спасет и ему все простят. И даже, уверен, возвращение Крыма Украине теперь простят.

И в глазах благодарного народа он войну выиграет. И будут слагать песни в его честь, а на кирпичных заводах каждый десятый кирпич будет клеймен "Построено в эпоху Владимира Путина".

Источник

война в Украине Владимир Путин Леонид Невзлин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:35

Контролирует только на 20 процентов: эксперт рассказал, есть ли у РФ шанс выиграть войну

19:31

До весеннего наступления танков не будет: в США сделали заявление о передаче Abrams Украине

19:20

Крыса, загнанная в угол, все еще может найти выходмнение

19:10

Почти 34 млрд долларов: в ЕС привлекут арестованные активы России в пользу Украины - BloombergВидео

19:09

В РФ с геройскими почестями похоронили зэка, по пьяни расстрелявшего трех случайных людей

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:56

"Глохнут перед мавзолеем Ленина": Подоляк жестко потроллил российские хваленые танкиВидео

18:51

Миф чистой воды: как в СССР раздавали "бесплатные" квартиры

18:49

Никто не ожидал: стало известно, кому Ани Лорак собирала деньги на концертеВидео

18:46

"Предатель Родины!": в РФ преследуют осудившего войну звезду сериала Кухня

Реклама
18:31

Будет "цвести и пахнуть": какие условия идеальны для распространения плесени и как этого избежать

18:20

"Батальоны убитых": спикер ВСУ озвучил ошеломительные потери оккупантов под БахмутомВидео

18:08

Новый Рамштайн и истребители для Украины: СМИ узнали о планах НАТО на февральВидео

17:58

"Сразу в репу даю": Киркоров прилюдно унизил россиянокВидео

17:40

Как усилить прием сигнала на телефоне: простые способы, которые помогут забыть о плохой связи

17:38

Мощная "бавовна" в РФ: россияне в панике сидят без света после "прилетов"Видео

17:36

Мечты исполнятся по щелчку пальцев: три знака Зодиака целый год будут под покровительством Вселенной

17:31

"Журналистка аж вздрогнула": ракетный удар в Киеве попал в прямой эфир британского ТВВидео

17:29

Какие брови в тренде сейчас: 5 популярных вариантов, которые сделают взгляд головокружительным

17:25

Если Путин отойдет от власти, в России начнется "большой передел" - ШейтельманВидео

17:05

Перекрутят любую ситуацию в свою пользу: 4 знака зодиака профессионально манипулируют людьмиВидео

Реклама
16:52

Враг пытается прорвать оборону на Донбассе: в ВСУ объяснили, почему важно держать Бахмут и УгледарВидео

16:45

Скорлупа слетит с яйца за секунды: секретный ингредиент, который стоит добавить в воду при варкеВидео

16:44

Favbet Foundation помог обеспечить эвакуированные семьи бытовой техникой и мебелью

16:39

"Мы на эту цифру выйдем": Подоляк рассказал, сколько Украина получит танковВидео

16:38

"Враги подохнут, а мы попадем в рай": Слепаков спел пародию на колыбельную и разъярил русских

16:35

Тищенко драпанул в Таиланд и устроил скандал: в Слуге народа отреагировали и выгнали депутатаВидео

16:14

"Убивают целыми батальонами": потери России за 2 месяца равны двум войнам в Чечне - ЧереватыйВидео

15:45

Не готовились к ударам изнутри: эксперт рассказал, зачем в Москве установили ПВОВидео

15:39

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

15:32

В ПАСЕ приняли резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко

15:31

Новая атака морозов: Украину ждет сильнейшая непогодаВидео

15:25

Запад усилит мощь ВСУ 100 танками Leopard: в Польше назвали сроки передачи своих боевых машинВидео

15:04

В Украине с 1 февраля поменяют правила выдачи субсидий: что изменится

14:56

"Разрушат еще один город Украины, начнется "треш": астролог предупредила о чудовищном бое в февралеВидео

14:22

Несносная тяжесть в крови: как не ошибиться, меряя давлениеВидео

14:16

Мужчины будут в восторге от них: роскошный рецепт картофельных блинчиков на Масленицу 2023Видео

14:15

Зачем класть сахар рядом с хлебом: не придется выбрасывать важный продукт

13:57

Возвращение Крыма и крах режима Путина: на Западе дали оценку новым возможностям УкраиныВидео

13:34

"Путин готов идти до конца в Украине": диктатор отказался от мирного плана посредников

13:24

Уничтожено 47 крылатых ракет: Залужный сообщил детали удара РФ по Украине

Реклама
13:12

ВСУ зажмурили священника-оккупанта под Бахмутом

13:11

РФ перед ракетным ударом намеренно ночью пускала дроны: в ВСУ объяснили причинуВидео

13:00

Гороскоп на завтра 27 января 2023: Тельцам – общение, Ракам – чувства, а Рыбам – изменения

12:57

Украина не будет воевать на территории России: Зеленский назвал четкую позицию КиеваВидео

12:56

Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

12:55

На Западе уже началась дискуссия о самолетах для Украины - PoliticoВидео

12:39

"Это не поможет им": Данилов пояснил, почему ПВО не спасет Путина и его окружениеВидео

12:28

Абрамсы закроют "брестские ворота": весной Польша получит первые американские танки

12:25

Зайдем в Крым, освободим Луганскую и Донецкую области: Маломуж рассказал о переломе в войне с РФВидео

12:16

ВСУ нужны ракеты большей дальности, чтобы бить по вражеским складам - ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять