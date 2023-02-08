Крым - Украине, Кенигсберг - Германии

После окончания российско-украинской войны Россия проигрывает дважды: Украина возвращает себе Крым, а Германия получает Кенигсберг.

После окончания российско -украинской войны Россия проигрывает дважды, считает Небоженко / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Германия медленно и неуверенно поворачивается в сторону Украины, и крайне болезненно отворачивается и дистанцируется от путинской России. "Украинский поворот" Германии — это главное достижение европейской политики за год российско-украинской войны. Россия лишилась последнего сильного латентного союзника в Европе.

Тот факт, что Германия решилась участвовать в этой войне на стороне Украины против российского фашизма позволит ей окончательно избавиться от комплекса неполноценности и исторической вины за возникновение немецкого фашизма. Страна, породившая фашизм в 20 веке - Германия - сражается со страной, которая породила фашизм в 21 веке - Россия. Это так символично.

Конечно, это тяжелое для Германии решение было сделано под мощным давлением мирового сообщества и США, НАТО. Этот неожиданный для путинской России поворот Германии от Москвы к Киеву оказался крайне болезненным ударом для России, который окончательно лишает Путина шансов победить в этой войне. Если уже Германия стала на сторону Украины, то путинской России нечего надеется на победу.

Поэтому мы должны поддержать правильный выбор Германии.

Но надо понимать, что Германия много теряет от разрыва своей многолетней экономической и политической дружбы с Россией. В Германии происходят бурные внутриполитические дебаты о роли страны в российско-украинской войне. Поэтому следует подумать о весомой компенсации для Германии ее поворота в сторону Украины. Более того, этот "украинский поворот" Германии следует сделать неизбежным и необратимым. Украина и США должны быть уверенным, что в будущем Германия не вернется на рельсы крепкой дружбы с Россией за счет других стран.

Не будем забывать, что у Германии есть один важный исторической и геополитический комплекс неполноценности — это потеря Кенигсберга в ходе Второй мировой войны. Для Германии Кенигсберг - это священная немецкая земля, источник германского государства и историческое место германской славы.

Воссоединение Кенигсберга с Германией будет лучшим средством компенсации Германии ее участия в этой войне на стороне Украины и надежным доказательством окончательного разрыва между Германией и путинской Россией. Таким образом, возращение Кенигсберга окончательно поссорит агрессивную Россию, станет стеной, а не мостом между этими странами, страховкой против возможных политических альянсов Берлина и Москвы в будущем. И тогда, в будущем, главной проблемой реваншистской России будет не Украина, а Германия.

Таким образом, после окончания российско-украинской войны Россия проигрывает дважды: Украина возвращает себе Крым, а Германия получает Кенигсберг как приз за правильный выбор в пользу мирной Европы.

Только после этого мировое сообщество может подумать, как помочь восстановлению территориальной целостности Молдавии и Грузии, а также возвращению Курил в лоно Японии.

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