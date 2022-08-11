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Крым как могила Путина

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

11 августа 2022, 06:09

Впервые Украине удалось военными методами "достучаться" до чувств и мозгов испуганных россиян.

Владимр Путин
Владимр Путин / Фото - сайт Кремля

Кремль не нашел в себе силы признать, что удар по крупнейшей российской авиабазе в Крыму, вероятно, нанесли ВСУ. Вся кремлевская пропагандистская машина поступила реактивным образом и хором заговорила о случайных взрывах на аэродроме в Саки и минимальном ущербе. А Украина пока не стала настаивать на своем авторстве, но и не скрывала своего "глубокого удовлетворения" достигнутым результатом. Пока есть "свободное время и силы", украинцы успешно попробовали перевести интенсивные военные действия в Крым. Но главное - что достигнутый военный и политический эффект этой блестящей операции в Крыму выше пропагандистского успеха. Иными словами, в удачном ракетном обстреле мощной российской авиабазы в Крыму для Украины больше политических выгод и эффектов, чем военной удачи. Так и должно быть, ибо остановить эту страшную российско-украинскую войну легче политическими методами, чем военными силами.

Путин и его окружение в шоке. Разгром авиабазы в Саки - это страшный удар по психике Путина и его российскому имиджу суперсильного, надежного и мудрого правителя.

Во-первых, Путину и Кремлю, наконец, стало ясным, что теперь война затронет все оккупированные за 8 лет территории, а не только те, где он хочет воевать. С другой стороны, Путину трудно сделать эффектную "ответку" на эту блестящую операцию - он исчерпал все методы военно-политического давления на Украину. А Украина еще только начинает нащупывать политические болевые точки Кремля. Как оказалось, для Путина Крым - одна из таких опасных точек.

Во-вторых, грубо сорван российский туристический сезон в Крыму. Крым становится не "раем", а опасным для россиян местом жизни и отдыха.

В-третьих, средний класс России, который так упорно не замечал российского-украинской войны вдруг понял разницу между "операцией" и войной против Украины. Теперь запуганные отдыхающие в Крыму россияне разнесут по всей стране эту плохую весть, что идет настоящая война, и они, все население России, стали частью этой войны.

Впервые Украине удалось военными методами "достучаться" до чувств и мозгов испуганных россиян, минуя мощную российскую кремлевскую пропаганду. Это очень хорошо.

Но самый главный политический эффект бомбардировки Крыма еще впереди. Теперь пропаганде Кремля будет очень трудно удержать версию о случайности ракетного обстрела или самовозгорании авиабазы, а "телевизионная Россия" вдруг почувствует, что Путин растерян и не знает, как прямо, а не косвенно и подло "ответить" Украине. Получается, что Путин не просто промахнулся со своей реакцией на ракетный обстрел в Крыму (случайные взрывы боеприпасов), но он и не имеет средств и мужества "ответить".

Россияне начнут, пока тихо, подозревать, что Путин как российский лидер еще уникален, но он уже слаб и немощен. Мало того, что он самовольно начал войну с Украиной, не рассчитав своих сил и последствий, но он еще оказался не способен защитить россиян от этой войны. Оказалось, что Путин силен лишь в пропаганде российского телевидения, а не в жизни. Становится ясным, что Путин сильно ослаб и уже не владеет ситуацией и управлением страны, которую он загнал в катастрофическую войну с Украиной.

А слабый политический лидер России - будь то царь, генсек или президент - всегда считался в России самым сильным пороком и преступлением. Ибо в российской психологии "глубинного народа" считается, что "хозяин страны" не может быть слабее его слуг и рабов. Иначе его ждет разочарование и презрение своих поданных и поиск нового "царя".

Саки Новофедоровка Путин новости
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