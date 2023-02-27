Крым – родной дом многострадального крымско-татарского народа. И люди обязательно вернутся на свою землю.

Крым будет свободным, говорит Невзлин / Фото УНИАН

9 лет назад в Симферополе проходили митинги в поддержку нового руководства Украины. Это лишь путинская пропаганда до сих пор продолжает врать об исключительно пророссийски настроенных гражданах.

Тогда многие тысячи людей, в том числе крымские татары и сторонники движения "Евромайдан-Крым", протестовали против возможного отделения Крыма от Украины.

Глава меджлиса Рефат Чубаров призывал создавать отряды самообороны из крымских татар. "Когда вернетесь домой, идите к своим соседям, русским, украинцам, людям других национальностей... Просите отряды самообороны, вместе охраняйте церкви и мечети, вместе смотрите за кладбищами, вместе обустраивайте школы".

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С тех пор крымские татары подвергаются беспрестанным преследованиям и репрессиям со стороны оккупантов.

Большинство политических узников из жителей полуострова – именно они. Мобилизация прошлой осени тоже стала очередным поводом для "охоты" на инакомыслящих.

Убежать из Крыма очень трудно, но все же некоторым это удалось. Но Крым – родной дом этого многострадального народа. И люди обязательно вернутся на свою землю, как это уже было в истории крымских татар! Именно поэтому Зеленский написал к годовщине российской агрессии в Крыму фразу на крымскотатарском языке: "Qırım serbest olacaq!", что означает "Крым будет свободным!".

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