Грядущие потрясения России: мост отправится на морское дно, а Крым станет западней

После разрушения сухопутного коридора и Крымского моста полуостров превратится в ловушку / Коллаж 93-я ОМБр Холодный Яр, соцсети

Президент Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Украина не приемлет варианты, исключающие освобождение Крыма, но допускает возможность возвращения полуострова невоенным путем. И, на мой взгляд, на сегодняшний день есть два пути освобождения Крыма.

Первый, который я считаю наиболее вероятным, предполагает, что Крымский полуостров будет освобожден в результате наступательных действий ВСУ. Во-первых, наши войска выйдут к Бердянску и перережут сухопутный коридор в Крым, который сейчас проходит по оккупированным территориям. Во-вторых, на дно морское будет уложен Крымский мост.

После таких действий Крым станет западней, потому противник будет вынужден эвакуироваться из Крыма, например, в Новороссийск. Ведь вся группировка российских войск, которая находится на полуострове, будет полностью небоеспособной без снабжения и поддержки. Морским путем, чисто паромными переправами, или как-то иначе обеспечить жизнедеятельность этой группировки будет невозможно.

Убежден, что в этом случае Россия добровольно освободит полуостров, отойдя на более выгодные позиции.

Второй вариант предполагает, что в результате успешных действий ВСУ изменится политическое руководство Российской Федерации и будут проведены переговоры на условиях Украины, после чего и будет освобожден Крым. Допускаю, что президент Зеленский подразумевал именно такой сценарий, когда Россия будет вынуждена пойти на переговоры на наших условиях и деоккупировать Крым, как и все остальные украинские территории.

Как в России произойдет смена правящей элиты – это другой вопрос. Возможно, это случится в результате переворота – военного или не военного, какого угодно, и тогда к власти в России придет более здравомыслящая элита и согласится на справедливые условия Украины, в частности, оставит Крым в покое.

Сегодня сложно прогнозировать, как именно все случится. Одно можно сказать точно: все зависит от успехов наших вооруженных сил. А успех ВСУ зависит как от поддержки всего мирового сообщества, так и от стойкости наших солдат, нашего умения воевать, а также стойкости нашего тыла. Это прекрасно понимают в Кремле, потому и наносят такие ожесточенные террористические удары по нашим тыловым объектам. Это делается в надежде на то, что наш тыл сдуется, и Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров на условиях Москвы. Но этого не будет.

Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ, блогер, специально для Главреда